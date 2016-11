206 0

Das Release-Datum von Mean Streets of Gadgetzan für Hearthstone wurde von Blizzard bekanntgegeben. Das große Addon wird bereits diesen Donnerstag, den 1. Dezember 2016 auf die Kartenspieler dieser Welt losgelassen und bringt so einige Änderungen und neue Inhalte mit sich.

Bislang war nur klar, dass Mean Streets of Gadgetzan noch in diesem Jahr für Hearthstone erscheint. Nun wissen wir, wann es losgeht. Schon jetzt lassen sich 50 Kartenpacks im Blizzard-Shop vorbestellen, mit denen ihr dann gleich zum Launch loslegen könnt. Insgesamt wird es 132 neue Karten durch Mean Streets of Gadgetzan in Hearthstone geben. Und diese bringen auch verschiedene Mechaniken mit sich.

Drei Gangs in Gadgetzan

So wird es drei verschiedene Gangs geben, denen sich die Klassen von Hearthstone zuordnen. Jeweils drei Klassen haben dann immer exklusiv Zugriff auf bestimmte Karten, die den Gangs zugehörig sind. Das sollte für knifflige Duelle in Hearthstone sorgen. Wie sehr, werden wir wohl erst am Donnerstag wissen, wenn die Erweiterung an den Start geht. Freut ihr euch schon auf den Release?



