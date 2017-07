Hearthstone: Heroes of WarCraft - Übersicht zu allen Erfolgen und Quests

Auch in Blizzards Online-Kartensammelspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft gibt es Erfolge und Quests, die ihr erfüllen und dadurch Belohnungen freispielen könnt. Manche Quests werdet ihr täglich erhalten, andere wiederum sind einmalig verfügbar. Damit ihr wisst, welche Aufgaben ihr in Hearthstone erledigen könnt und welche Belohnungen auf euch warten, haben wir euch eine Übersicht zu allen Erfolgen und Quests erstellt.

Hearthstone: Heroes of WarCraft - Hearthstone Forscherliga Abenteuer Trailer 17 weitere Videos

Der wohl beste Weg, um in Hearthstone an Gold zu kommen, ist der über die Erfüllung von täglichen Quests. Goldmünzen benötigt ihr schließlich dazu, um die Arena zu betreten oder um euch Kartenpackungen der einzelnen Erweiterungen zu kaufen. Daher lohnt es sich, immer wieder ins Spiel einzuloggen und die entsprechenden Aufgaben zu erfüllen. Falls ihr euch fragt, welche täglichen Aufgaben und auch andere Quests euch erwarten, seid ihr hier genau richtig!

Beginner-Quests in Hearthstone

Sobald ihr das Tutorial in Heartstone: Heroes of Warcraft abgeschlossen habt, bekommt ihr die ersten Quests, die ihr dann erfüllen könnt. Diese Beginner-Quests belohnen euch mit Kartenpackungen und Gold, jedoch sind sie nur ein einziges Mal verfügbar. Sie dienen quasi dazu, euch mit den Quests im Spiel vertraut zu machen und euch ein wenig näher an das Bauen von neuen Kartendecks heranzuführen.

Questname Beschreibung Belohnung Feldversuch Schließt ein Spiel im Modus „Spielen“ ab. 1 Profi-Kartenpackung Der Duellant Spielt 3 Spiele im Modus „Spielen“. 100 Goldmünzen Ding! Erreicht Stufe 10 mit einer Klasse. 1 Kartenpackung Ab in die Arena Betretet die Arena. 1 kostenloser Arena-Zugang

Spielt ihr das erste Match auf dem iPad oder einem Android-Tablet, erhaltet ihr übrigens zusätzlich eine Profi-Kartenpackung, auch wenn ihr diese Quest mit eurem Hearthstone-Account auf dem PC schon erledigt habt. Es lohnt sich also, das Spiel auch auf einem Tablet oder Handy zu installieren, um jene Kartenpackung zu bekommen.

Versteckte Quests/Erfolge in Hearthstone

Neben den täglich neu erscheinenden Quests, die ihr während des Spielens erledigen könnt, gibt es auch sogenannte versteckte Quests. Diese schließt ihr einfach während eurer Abenteuer in Hearthstone ab, meistens sogar, ohne, dass ihr wisst, dass ihr gerade etwas für eine Quest erledigt. Aus diesem Grunde nennt man jene Aufgaben auch Erfolge – schließlich erinnert das Ganze an die Erfolge, die ihr aus den anderen Spielen wie World of Warcraft kennt.

Falls ihr allerdings nun in der nachfolgenden Tabelle eine Belohnung entdeckt, die ihr unbedingt haben möchtet, lohnt es sich natürlich, die entsprechenden Aufgaben bewusst zu erledigen.

Questname Beschreibung Belohnung Abstauben Entzaubert eine Karte. 95 Arkaner Staub Ahoi!!! Nennt jeden Piraten Euer Eigen. Karte: Papagei des Kapitäns Goldenes Ahoi!!! Nennt jeden goldenen Piraten Euer Eigen. Goldene Karte: Papagei des Kapitäns Mrglglglgl! Nennt jeden Murloc Euer Eigen. Karte: Trübauge der Alte Goldenes Mrglglglgl! Nennt jeden goldenen Murloc Euer Eigen. Goldene Karte: Trübauge der Alte Android-Smartphone Spielt eine Partie auf einem Android-Smartphone. 1 Classic Kartenpaket Android-Tablet Spielt eine Partie auf einem Android-Tablet. 1 Classic Kartenpaket Anub’Rekhan besiegt Geisterhafter Krabbler freigeschaltet. 2x Karte: Geisterhafter Krabbler Arachnidenviertel abgeschlossen Maexxna freigeschaltet. Karte: Maexxna Die vier Reiter besiegt Todesfürst freigeschaltet. Karte: Todesfürst Flickwerk besiegt Totengräber freigeschaltet. Karte: Totengräber Mit Tempo 100 Gewinnt 100 Spiele in einem beliebigen Modus. 300 Gold Strahlender Sieger Gewinnt 1000 Spiele in einem beliebigen Modus. 300 Gold Auf geht’s! Schaltet jeden Helden frei. 100 Gold Der wahre Profi Besiegt jeden KI-Helden auf der Profistufe. 100 Gold Basis gesichert! Sammelt alle Karten des Basissets. 100 Gold Alles meins! Sammelt alle Karten des Klassiksets. 100 Gold Beta-Rocker! Vielen Dank für die Hilfe beim Testen unseres Shops! Goldene Karte: Gelbin Mekkadrill (nicht mehr verfügbar) BlizzCon-Rocker! Danke, dass Ihr bei der BlizzCon 2013 dabei wart! Goldene Karte: Elite Tauren Chieftain (nicht mehr verfügbar) GALAXY-Geschenke Belohnung für Spieler, die an der Samsung-Promo „GALAXY-Geschenke“ teilgenommen haben! 3x Classic Kartenpaket (nicht mehr verfügbar) Gluth besiegt Zombiefraß freigeschaltet. Karte: Zombiefraß Goblins gegen Gnome ist da! Spielt während des Eröffnungsevents von Goblins gegen Gnome. 3x Classic Kartenpaket (nicht mehr verfügbar) Goldene Jaina Prachtmeer Gewinnt mit Jaina Prachtmeer 500 gewertete Spiele. Goldenes Portrait: Jaina Prachtmeer Goldene Valeera Sanguinar Gewinnt mit Valeera Sanguinar 500 gewertete Spiele. Goldenes Portrait: Valeera Sanguinar Goldener Anduin Wrynn Gewinnt mit Anduin Wrynn 500 gewertete Spiele. Goldenes Portrait: Anduin Wrynn Goldener Garrosh Höllschrei Gewinnt mit Garrosh Höllschrei 500 gewertete Spiele. Goldenes Portrait: Garrosh Höllschrei Goldener Gul’dan Gewinnt mit Gul’dan 500 gewertete Spiele. Goldenes Portrait: Gul’dan Goldener Malfurion Sturmgrimm Gewinnt mit Malfurion Sturmgrimm 500 gewertete Spiele. Goldenes Portrait: Malfurion Sturmgrimm Goldener Rexxar Gewinnt mit Rexxar 500 gewertete Spiele. Goldenes Portrait: Rexxar Goldener Thrall Gewinnt mit Thrall 500 gewertete Spiele. Goldenes Portrait: Thrall Goldener Uther Lichtbringer Gewinnt mit Uther Lichtbringer 500 gewertete Spiele. Goldenes Portrait: Uther Lichtbringer Gothik der Ernter besiegt Spektraler Ritter freigeschaltet. 2x Karte: Spektraler Ritter Grobbulus besiegt Irrer Wissenschaftler freigeschaltet. 2x Karte: Irrer Wissenschaftler Großwitwe Faerlina besiegt Netzfürst der Nerub’ar freigeschaltet. 2x Karte: Netzfürst der Nerub’ar Heigan der Unreine besiegt Instabiler Ghul freigeschaltet. 2x Karte: Instabiler Ghul Held des Sturms Für Eure besonderen Leistungen im Nexus habt Ihr eine Belohnung verdient! Erreicht Stufe 12 in Heroes of the Storm. Kartenrücken: Heroes of the Storm Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt den Kartenrücken „Goldenes Fest“ erhalten! Belohnung für Spieler, die bei ausgewählten eSports-Events sehr gut abgeschnitten haben. Kartenrücken: Goldenes Fest Herzlichen Glückwunsch! Viel Spaß mit dem neuen „Blizzard 2015“-Kartenrücken! Für die Teilnahme an der BlizzCon 2015. Kartenrücken: Blizzard 2015 Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt den Kartenrücken „Flamme Dalarans“ erhalten. Erhätltch für aktive Mitglieder der TeSPA. Kartenrücken: Flamme Dalarans Ihr seid legendär! Willkommen bei der Hearthstone-Elite! Zeigt allen mit Eurem legendären Kartenrücken, was Ihr draufhabt. Erreicht den Rank „Legende“ im gewerteten Modus. Kartenrücken: Legende Instrukteur Razuvious besiegt Tanzende Schwerter freigeschaltet. 2x Karte: Tanzende Schwerter iPackung Spielt eine Partie auf dem iPad. Classic Kartenpaket iPhone Spielt eine Partie auf dem iPhone. Classic Kartenpaket Karten des Todes Mit Diablo 3: Reaper of Souls erhaltet Ihr eine Kartenpackung. Classic Kartenpaket Kartenernter Mit der Collector’s Edition von Diablo 3: Reaper of Souls erhaltet Ihr zwei Kartenpackungen. 2 x Classic Kartenpaket Kel’Thuzad besiegt Naxxramasschemen freigeschaltet. Karte: Naxxramasschemen Klassenherausforderung des Druiden abgeschlossen Besiegt im Arachnidenviertel einen Boss mit einem besonderen Druidendeck. 2 x Karte: Giftsamen Klassenherausforderung des Schurken abgeschlossen Besiegt im Arachnidenviertel einen Boss mit einem besonderen Schurkendeck. 2 x Karte: Wegelagerer der Anub’ar Klassenherausforderung des Hexenmeisters abgeschlossen Besiegt im Militärviertel einen Boss mit einem besonderen Hexenmeisterdeck. 2 x Karte: Leerrufer Klassenherausforderung des Schamanen abgeschlossen Besiegt im Militärviertel einen Boss mit einem besonderen Schamanendeck. 2 x Karte: Reinkarnation Klassenherausforderung des Kriegers abgeschlossen Besiegt im Konstruktviertel einen Boss mit einem besonderen Kriegerdeck. 2 x Karte: Biss des Todes Klassenherausforderung des Priesters abgeschlossen Besiegt im Konstruktviertel einen Boss mit einem besonderen Priesterdeck. 2 x Karte: Dunkler Kultist Klassenherausforderung des Magiers abgeschlossen Besiegt im Seuchenviertel einen Boss mit einem besonderen Magierdeck. 2 x Karte: Duplizieren Klassenherausforderung des Jägers abgeschlossen Besiegt im Seuchenviertel einen Boss mit einem besonderen Jägerdeck. 2 x Karte: Netzweber Klassenherausforderung des Paladins abgeschlossen Besiegt in der Spitze der Nekropole einen Boss mit einem besonderen Paladindeck. 2 x Karte: Rächer Konstruktviertel abgeschlossen Stalagg freigeschaltet. Karte: Stalagg Konstruktviertel abgeschlossen Feugen freigeschaltet. Karte: Feugen Kraftkern Belohnung für die Teilnahme an ausgewählten eSports-Events. Kartenrücken: Kraftkern Legacy of the Void Eure Version von StarCraft II: LotV enthielt diesen besonderen Kartenrücken! Kartenrücken: Legacy of the Void Loatheb besiegt Schlickspucker freigeschaltet. 2x Karte: Schlickspucker Maexxna besiegt Nerubisches Ei freigeschaltet. 2x Karte: Nerubisches Ei Militärviertel abgeschlossen Baron Totenschwur freigeschaltet. Karte: Baron Totenschwur Niedergang von Naxxramas Das heroische Naxxramas ist gefallen! Feiert Euren Sieg mit einem neuen Kartenrücken! Kartenrücken: Naxxramas (Heroisch) Noth der Seuchenfürst besiegt Steinhautgargoyle freigeschaltet. 2x Karte: Steinhautgargoyle Saphiron besiegt Echoschlamm freigeschaltet. 2x Karte: Echoschlamm Schabernack in der Arena Spielt während des Einführungsevents von „Goblins gegen Gnome“. 1x Arenagutschrift (nicht mehr verfügbar) Schwarzfels-Vorverkauf Für den Vorabkauf des Schwarzfels-Abenteuers habt Ihr eine besondere Belohnung erhalten! Die Pforten des Schwarzfels werden sich im April öffnen. Kartenrücken: Geschmolzener Kern (nicht mehr verfügbar) Seuchenviertel abgeschlossen Loatheb freigeschaltet. Karte: Loatheb Spitze der Nekropole abgeschlossen Kel’Thuzad freigeschaltet. Karte: Kel’Thuzad Stammtischfreunde Spielt gegen 3 Spieler im selben Netzwerk (das aus mindestens 3 Spielern besteht). Kartenrücken: Stammtischfreunde Thaddius besiegt Klagende Seele freigeschaltet. 2x Karte: Klagende Seele Trumpf im Ärmel Für Euren 100. Sieg im Modus „Spielen“ möchten wir Euch eine Belohnung überreichen. Loggt Euch in Heroes of the Storm ein, um sie zu erhalten! Hearthstone-Karte als Reittier in Heroes of the Storm

Tägliche Quests/Dailies in Hearthstone

Zu guter Letzt gibt es im Online-Kartensammelspiel auch die sogenannten Dailies. Diese zufällig ausgewählten Quests erscheinen jeden Tag (um 00:00 Uhr deutsche Zeit) aufs Neue und können von unterschiedlicher Natur sein. So sollt ihr zum Beispiel eine bestimmte Anzahl feindliche Diener erledigen, eine gewisse Anzahl an Schadenspunkten auf den gegnerischen Helden bringen oder aber ganz einfach eine vorgegebene Anzahl an Siegen mit ein- und derselben Klasse erspielen.

Ihr könnt maximal drei tägliche Quests zeitgleich aktiv im Questlog haben. Schließt ihr eine ab, macht ihr Platz für eine neue. Ihr seht nach dem Einloggen in das Spiel alle täglichen Aufgaben auf eurem Screen – das Questlog könnt ihr aber auch separat durch einen Klick auf das Ausrufezeichen im Hauptmenü aufrufen. Schließt ihr keine der Aufgaben ab, bekommt ihr am nächsten Tag auch keine neue Quest. Ihr müsst also erst die alten Aufgaben erledigen, bevor ihr euch an neue wagen könnt.

Um in der Lage zu sein, tägliche Quests zu erhalten, müsst ihr die Beginner-Quests Feldversuch und Der Duellant abschließen. Erst dann bekommt ihr nach dem Einloggen in Hearthstone die Dailies in euer Questlog platziert. Falls ihr auf eine tägliche Quest mal keine Lust habt, könnt ihr sie ganz einfach mit einem Klick auf das kleine „X“ in der oberen rechten Ecke der Quest abbrechen. Direkt im Anschluss erhaltet ihr dann eine Ersatz-Quest. Einmal pro Tag ist diese Prozedur möglich.

Questname Beschreibung Belohnung Mittendrin statt nur dabei! Seid im Zuschauermodus dabei, wenn ein Freund eine Partie gewinnt. 1 Classic Kartenpaket Sieg des Klasse1 oder Klasse2 Gewinnt zwei Spiele mit einem Klasse1 oder mit einem Klasse2. Alle Kombinationen an Klassen möglich. 40 Goldmünzen Klassenspezifische Kartenquests Spielt 30 Karten der Klasse aus. 40 Goldmünzen Vernichtet sie alle Vernichte 40 Diener. 40 Gold Nur die Größe zählt Spielt 20 Diener aus, die 5 oder mehr kosten. 40 Gold Klein, aber oho Spielt 30 Diener aus, die 2 oder weniger kosten. 40 Gold Zaubermeister Wirkt 40 Zauber. 40 Gold Gefällt Euch das? Fügt feindlichen Helden 100 Schaden zu. 40 Gold Absolute Überlegenheit Gewinnt 7 Spiele in einem beliebigen Modus. 100 Gold 3 Siege! Gewinnt 3 Spiele mit einer beliebigen Klasse. 40 Gold Sieg der Klasse X Gewinnt 3 Spiele mit Klasse X 50 Gold

Wir hoffen, dass euch diese Übersicht über alle Hearthstone Quests und Erfolge hilft, im Spiel voranzukommen und wünschen euch viel Spaß beim Freischalten und immer ein gutes Blatt!