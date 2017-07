Hearthstone: Heroes of WarCraft - Android-Version: Alle Infos für euer Tablet oder Smartphone

Hearthstone: Heroes of WarCraft steht nicht nur als Desktop-, sondern auch als Android-Version für euer Smartphone und euer Tablet zur Verfügung. Hier erfahrt ihr alles, was es dazu zu wissen gibt. Wir erklären euch, welche Voraussetzungen eure mobilen Endgeräte mitbringen müssen, ab welcher Android-Version ihr Hearthstone auf eurem Smartphone oder eurem Tablet spielen könnt und auf welchen Geräten Hearthstone: Heroes of Warcraft läuft.

Hearthstone Android-Systemvoraussetzungen

Um Hearthstone auf euren mobilen Geräten installieren und spielen zu können, solltet ihr folgende Voraussetzungen erfüllen können: Euer Betriebssystem auf dem Smartphone oder dem Tablet sollte mindestens über Android 4.0 verfügen, zusätzlich solltet ihr auf jeden Fall 1 GB RAM als Arbeitsspeicher bereitstellen.

Hearthstone in der Android-Version benötigt eine Menge Speicherplatz! So verlangt das Sammelkartenspiel von Blizzard 2 GB internen Speicher oder aber 1 GB internen und 2 GB freien Speicher auf einer SD-Karte, sofern ihr eine eingelegt habt.

Wichtig: Wollt ihr euren Gerätespeicher entlasten, empfiehlt es sich, Hearthstone auf der SD-Karte eures Gerätes zu installieren. Hierbei müsst ihr allerdings beachten, dass ihr der Download auf dem internen Speicher ausgeführt werden muss. Anschließend ist es möglich, die App auf eure SD-Karte zu verschieben und dort die Installation durchzuführen.

Weitere Voraussetzungen: Der Blizzard-Account

Um Hearthstone auf dem Tablet oder auf dem Smartphone mit euren Freunden oder alleine spielen zu können, benötigt ihr einen Blizzard-Account. Entweder loggt ihr euch mit eurem bestehenden Account nach der Installation und dem ersten Start von Hearthstone ein oder erstellt euch einen Account auf der Blizzard-Seite.

Die Erstellung eures Accounts ist kostenlos und bietet euch zudem die Möglichkeit, all eure Blizzard Games zu verwalten und Hearthstone auch eurem Desktop-PC (Mac oder Windows) spielen zu können. Der Account ist hier übrigens derselbe wie für Smartphones und Tablets und somit wird auch euer Spielfortschritt übernommen.

Hearthstone Android: Download der App

Hearthstone könnt ihr euch auf zwei Wegen auf euer Handy oder euer Tablet holen: Einmal über die klassischen Weg, den ihr über Google Play geht, oder aber über den Amazon App Store.

Für das Spiel macht das keinen Unterschied, ihr solltet aber beachten, dass ihr über einen Amazon-Account und über die Amazon Underground-App verfügen solltet, um das Spiel über Amazon herunterzuladen. Bequemer fällt da eindeutig die Download-Funktion über Google Play aus.

Größe der App

Aktuell ist die App in der Installation ca. 855 MB groß (variiert zum Teil je nach Gerät ein wenig).

Preis der App

Der Download und die Installation von Hearthstone sind für euch komplett kostenlos. Auch das Grundspiel kostet euch keinen Cent. Lediglich über In-App-Käufe können neue Inhalte wie Soloabenteuer, Erweiterungen sowie Kartenpacks erworben werden.

Geschätzte Downloadzeit

Der Download von Hearthstone sollte nicht mehr als fünf Minuten in Anspruch nehmen. Hier kommt es natürlich auch auf eure mögliche Download-Geschwindigkeit an. Diese kann je nach Verbindung variieren, weswegen auch die Zeit, die ihr zum Download des Spiels benötigt, von den fünf genannten Minuten abweichen kann.

Berechtigungen der Hearthstone Android-Version

Das kennt ihr alle: Jede App erfordert seine eigenen Berechtigungen, um auf euer Telefon zugreifen und funktionieren zu können. Auch Hearthstone erfordert einige dieser Berechtigungen, denen ihr bei der Installation der App zustimmen müsst.

Diese App kann auf Folgendes zugreifen:

In-App-Käufe

Identität : Konten auf dem Gerät suchen

: Konten auf dem Gerät suchen Kontakte : Konten auf dem Gerät suchen

: Konten auf dem Gerät suchen Telefon : Telefonstatus und Identität abrufen

: Telefonstatus und Identität abrufen Fotos/Medien/Dateien : USB-Speicherinhalte ändern oder löschen / USB-Speicherinhalte lesen

: USB-Speicherinhalte ändern oder löschen / USB-Speicherinhalte lesen Speicher : USB-Speicherinhalte ändern oder löschen / USB-Speicherinhalte lesen

: USB-Speicherinhalte ändern oder löschen / USB-Speicherinhalte lesen WLAN-Verbindungsinformationen : WLAN-Verbindungen abrufen

: WLAN-Verbindungen abrufen Geräte-ID & Anrufinformationen : Telefonstatus und Identität abrufen

: Telefonstatus und Identität abrufen Sonstige: Daten aus dem Internet abrufen / Vibrationsalarm steuern / Ruhezustand deaktivieren / Netzwerkverbindungen abrufen / Zugriff auf alle Netzwerke / Google Play-Lizenzprüfung