Schon vor kurzem wurden die Spekulationen zu einer neuen Erweiterung für Hearthstone laut. Nun, da die BlizzCon ihre ersten Überraschungen preisgegeben hat, bewahrheiten sich die Vermutungen. Mit Hearthstone: Mean Streets of Gadgetzan erscheint ein Addon, das sich die wilde Goblin-Stadt als Vorbild nimmt.

Einen ersten Trailer zu Hearthstone: Mean Streets of Gadgetzan findet ihr am Ende der News. Im Addon werden die Spieler mit drei verschiedenen Gangster-Familien zu tun haben: Die Waffenschmuggler Grimy Goons, die Assassinen des Jade Lotus und dem ausgestoßenen Tränkebrauer Kabal. Insgesamt 132 neue Karten bringt Mean Streets of Gadgetzan zudem mit sich. Jeder Familienboss wird zudem als legendäre Karte im Spiel verfügbar sein.

Wann erscheint Mean Streets of Gadgetzan?

Weitere Karten des Addons findet ihr unter dem angegeben Link. Zudem findet ihr auch ein Showmatch am Ende unserer News. Mean Streets of Gadgetzan soll bereits Anfang Dezember auf die Server aufgespielt werden. Aber bereits jetzt könnt ihr euch 50 Kartenpacks im Shop vorbestellen, die dann zum Start direkt auf euch warten. So kommt ihr möglichst schnell an die neuen Karten heran.



