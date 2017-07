205 0

Ein neues Event für Hearthstone steht an. Das Sommerwendfest bringt einige Vorteile für Spieler. Dazu zählt eine ordentliche Menge Gold und ein spezielles Kartenchaos, das den Feuerfürsten Ragnaros wieder ins Spiel bringt. Was euch alles erwartet und wie lang ihr dafür Zeit habt, verraten wir euch weiter unten.

Zunächst bringt das Sonnenwendfest von Hearthstone eine Menge Gold. Denn die Quests werden mit der doppelten Menge Gold im Zeitraum des Events belohnt. Wer sich also schon jetzt einen ordentlichen Vorrat für die kommende Erweiterung erspielen will, bekommt in dieser Woche die perfekte Chance dazu. Das Event läuft vermutlich - wie alle anderen Kartenchaos-Events - wenige Tage. In diesem Fall würde es dann am 10. Juni 2017 wieder beendet werden.



Ragnaros sorgt für Chaos

Im Kartenchaos ist Ragnaros ebenfalls unterwegs, um das Sommerwendfest zu bewerben. Hier könnt ihr sein "kleineres Ich" im Kampf gegen eure Gegner nutzen. Das Sommerwendfest ist nur der nächste Schritt in Vorbereitung auf das kommende Addon. Die Erweiterung soll dann im August für Hearthstone erscheinen.

