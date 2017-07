0 0

Die Fans von Hearthstone tummeln sich jetzt schon seit mehr als zwei Monaten in der Erweiterung "Reise nach Un'Goro". Zeit also, dass endlich Nachschub für das Kartenspiel geliefert wird. Das denken sich auch die Entwickler bei Blizzard und verraten nun, wann die nächste Erweiterung vorgestellt wird.

Schon in der kommenden Woche soll es soweit sein. Dann wird die nächste Erweiterung für Hearthstone offiziell vorgestellt. Im Rahmen der HTC Spring Championships wird es einen Livestream geben, den ihr über den offiziellen Kanal von Hearthstone verfolgen könnt. Allerdings beginnt dieser erst am 7. Juli 2017 gegen 4:00 Uhr Nachts. Wer also brandheiß an neue Infos zu Hearthstone kommen will, muss sich die Nacht um die Ohren schlagen.



Was bringt die neue Erweiterung?

Mit "Reise nach Un'Goro" wurden gleich 135 neue Karten eingeführt. Zudem gab es mit "Mutieren" eine völlig neue Spielmechanik. Wir können davon ausgehen, dass die Entwickler bei Blizzard sich nicht lumpen lassen und auch für die nächste Erweiterung einen ähnlichen Umfang bieten. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es Neues zu Hearthstone gibt.