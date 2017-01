Halo Wars 2 - Editionen: Überblick über den Season Pass und die Extras

Der Release zu Halo Wars 2 naht (21. Februar 2017) und wer bisher keine der Editionen vorbestellt hat, sollte es sich langsam überlegen. Habt ihr mal wieder Lust auf ein Echtzeitstrategie-Spiel und das auch noch im Halo-Universum, dann solltet ihr einen Blick in den Trailer werfen. Nachfolgend verraten wir euch, was die einzelnen Editionen enthalten und was euch der Season Pass verspricht.

Insgesamt wurden bisher zwei Editionen zu Halo Wars 2 bestätigt. Auf der einen Seite könnt ihr euch die Standard Edition kaufen, auf der anderen Seite gibt es noch eine Ultimate Edition, die euch einige zusätzliche Inhalte beschert. Beide Versionen werden euch mit einer Disc-Version beglücken. Was sollen auch diese Download-Codes und all der Geiz.

Halo Wars 2 – Ultimate Edition

Die Ultimate Edition zu Halo Wars 2 bringt euch einen netten Vorteil. Trotz des Releases am 21. Februar 2017, werdet ihr mit dieser Version vier Tage früher in das Geschehen nach Halo 5 eingreifen können. Genau da setzt das Spiel nämlich an. Der Preis der Ultimate Edition liegt zum Release bei 79,99 Euro und zusätzlich zu den vier Tagen Vorabzugang erhaltet ihr noch:

Das überarbeitete Halo Wars Definitive Edition für PC und Xbox One (Xbox Play Anywhere). Habt ihr auf eurem PC Windows 10 installiert, dann könnt ihr in den Genuss von Halo Wars 2 kommen und das sogar in 4K. Enthalten sind dabei alle DLCs und Bonus-Inhalte.



Der Season Pass, der euch für das nachfolgende halbe Jahr mit weiteren Inhalten versorgt. Halo Wars 2 wird nach und nach durch neue Anführer, Einheiten und Blitz-Karten versorgen. Zudem gibt es zusätzliche Missionen. Wollt ihr die schönen Extras haben, dann solltet ihr darüber nachdenken, euch die Ultimate Edition zu kaufen.

Standard Edition

Mit der Standard Edition erhaltet ihr zum eigentlichen Release-Datum das Spiel für 59,99 Euro. Das gibt es ebenfalls für Xbox One und PC, wobei ihr die PC-Version über Xbox Play Anywhere nutzen könnt. Weitere Inhalte gibt es dazu nicht. Reicht euch das Hauptspiel komplett aus, dann wird auch die Standard Edition ihren Zweck erfüllen.

Wisst ihr schon, welche der Editionen ihr kaufen werdet oder überlegt ihr noch? Hinterlasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren.