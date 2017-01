24 0

Ob Half-Life 3 jemals erscheinen wird, wissen wir nicht genau. Zu lange warten die Fans schon auf den dritten Teil der Reihe und zu viele Spekulationen wurden über die Jahre gemacht. Nun sind weitere Informationen aufgetaucht, die sich um die bisherigen Prototypen des Spiels drehen.

Andrew Reiner, Executive-Editor von Game Informer, verriet in einem Podcast, dass er bereits mit Mitarbeitern von Valve über die Prototypen gesprochen hätte. Im Laufe der Jahre hätten die Entwickler so ein Adventure-Spiel mit echten Schauspielern geschaffen. Und auch ein Echtzeitstrategiespiel soll es gegeben haben, dass entweder den Namen Half-Life 3 oder "Episode Three" getragen hätte. Jedoch wären diese Vorschläge, die von kleineren Teams kreiert wurden, nie so herausragend gewesen, um ein ganzes Spiel zu schaffen.

Was passiert mit Half-Life 3?

Andere Mitarbeiter, die der Executive-Director zu dem Thema befragt hat, wollten gar nicht auf die Arbeit an Half-Life 3 eingehen. Mittlerweile ist das Spiel zum Inbegriff von Vaporware (Spiele, die ewig in Entwicklung sind) geworden. Selbst wenn ein Half-Life 3 oder Episode Three jemals erscheinen sollte, wäre die Frage, ob die jahrelangen Erwartungen der Fans wirklich gestillt werden könnten. Da macht es Sinn, das Thema lieber weiter als Legende aufrechtzuerhalten.



Spielekultur - Meilensteine der Spielegeschichte Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (46 Bilder)

Half-Life 3 erscheint demnächst für PC. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.