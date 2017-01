0 0

Auf den Game Awards 2016 wurde Telltales Umsetzung der Guardians-of-the-Galaxy-Marke angekündigt. Das neue Episoden-Adventure dreht sich also rund um Starlord und seine Crew. Nun könnte es endlich erste Details zur Story und zum Release-Termin des Adventures geben.

Denn Gamestop hatte bereits einen Release-Termin für das Telltale-Adventure zu Guardians of the Galaxy gelistet. Demnach würde das Spiel am 27. April erscheinen. Natürlich könnte es ein Platzhalter sein. Aber kurz darauf wurde das Datum samt Spielbeschreibung wieder offline genommen. Zudem erscheint eine Woche später Guardians of the Galaxy Vol. 2 in den amerikanischen Kinos. Theoretisch wäre es also ein guter Zeitpunkt für das Adventure.

Ein mysteriöses Artefakt

Zudem könnte die, mittlerweile gelöschte, Beschreibung von Guardians of the Galaxy erste Hinweise auf die Story bringen. „Nach einer epischen Schlacht entdecken die Guardians ein Artefakt mit unglaublicher Macht. Jeder der Guardians hat einen Grund, das Relikt in seinen Händen haben zu wollen. Dies gilt auch für einen Feind, die die letzte ihrer Art ist und vor Nichts Halt macht, um ihnen es wieder zu entreißen.“