0 0

Ebenfalls eine Weltpremiere, wenn auch bereits im Vorfeld darüber gemunkelt wurde: Bei den Game Awards 2016 wurde es offiziell angekündigt - Guardians of the Galaxy: The Telltale Series.

Laut dem Trailer wird Guardians of the Galaxy: The Telltale Series schon bald erscheinen. Das auf fünf Episoden angelegte Spiel vom Macher solcher Adventures wie The Walking Dead und Game of Thrones dürfte eine ähnlich gute und gewohnte Qualität aufweisen.