Gravity Rush 2 - Alle Trophäen und Erfolge, die euch zum Schweben bringen

Die Gravitation kennt keine Grenzen – Bei Gravity Rush 2 fliegt und springt ihr in die Höhe, wie ihr es euch gefällt und bekämpft dabei noch die ein oder anderen Feinde. Dabei könnt ihr 3 verschiedene Gravity-Styles anwenden, die auch eine Rolle bei den Erfolgen und Trophäen spielen, die ihr bei Gravity Rush 2 einsammeln könnt. Welche Rolle ein Kätzchen dabei spielt, welche Trophäen es gibt und wie ihr diese freischalten könnt, erfahrt ihr nun in diesem Text.

Gravity Rush 2 - Gameplay Trailer

Vorgänger Gravity Rush war ein Hit auf der PS Vita. Jetzt könnt ihr dessen Nachfolger, Gravity Rush 2, auf der PS4 spielen und hierbei auch einige Trophäen einsacken. Comic-Liebhaber werden viel Freude an der farbenfrohen Umsetzung haben. Die Geschichte erzählt im Übrigen die Story des ersten Teils weiter. Wieder befindet ihr euch in Heksevill, wo der Wiederaufbau der Stadt in vollem Gange ist.

Gravity Rush 2 – Alle Erfolge und Trophäen im Detail

Freut euch bei Gravity Rush 2 auf insgesamt 37 Trophäen, die ihr nach und nach freischalten könnt. Doch bevor ihr voller Tatendrang vorpreschen könnt, müsst ihr euch zunächst auf die Suche nach der Katze Dusty begeben. Ohne sie könnt ihr nicht von euren Gravitations-Kräften Gebrauch machen. Ihr schlüpft also zuerst in die Rolle der Heldin Kat, die euch auch schon im ersten Teil begegnet ist.

Habt ihr die Katze gefunden, dann könnt ihr die verschiedenen Herausforderungen angehen. Wollt ihr wirklich alle Erfolge freischalten, um am Ende die wertvolle Platin-Trophäe zu bekommen, dann müsst ihr euch schon ins Zeug legen. Es gilt beispielsweise alle Orte in den einzelnen Städten zu entdecken, alle Nebenmissionen abzuschließen, ganze 60.000 Juwelen zu finden und 1.000 Gegner zu töten.

Jedenfalls kommt so einiges auf euch zu. Dies ist die Trophäen-Verteilung:

19 Bronze-Trophäen

13 Silber-Trophäen

4 Gold-Trophäen

1 Platin-Trophäe

Alle Trophäen, Erfolge und Freischaltbedingungen in der Übersicht

In der nachfolgenden Tabelle findet ihr alle 37 Trophäen von Gravity Rush 2 samt einer Information zur Freischaltung. Also nehmt die Herausforderung an, setzt die Gravitation außer Kraft und schaltet alle Erfolge frei: