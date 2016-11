GTA Online - Deadline-Modus: Tipps und Tricks für den Tron-Mode

In GTA Online wird es garantiert nie langweilig. Die Macher von Rockstar Games halten ihre Spieler stets mit neuen, spannenden Inhalten bei Laune. So wurde Anfang November 2016 auch der neue Deadline-Modus ins Spiel integriert, bei dem ihr euch auf eine fluoreszierende Nagasaki Shotaro setzen und euch ein bisschen wie in Tron fühlen könnt. Der gesamte Deadline-Modus ist dem Film aus den 80ern bzw. seiner Fortsetzung aus dem Jahren 2010 nachempfunden. In diesem Artikel erfahrt ihr, wie der Deadline-Modus funktioniert. Darüber hinaus geben wir euch allerhand Tipps und Tricks, die ihr nutzen könnt, um im Deadline-Modus zu siegen.

Grand Theft Auto Online - Power Play-Spielmodus

GTA Online feierte im Oktober 2016 sein 3-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums gab es nicht nur Geldgeschenke für all diejenigen, die sich rechtzeitig in das Open-World Spiel einloggten, sondern sie wurden zudem auch noch mit neuen kostenlosen Inhalten belohnt. Darunter befand sich auch der neue Deadline-Modus, der GTA Online in ein mega-stylisches Elektro-Videospiel-Gefecht taucht, bei dem es um Leben oder Sterben geht.

GTA Online – Deadline: So funktioniert der neue Modus

Wer sich als typischer Nerd bezeichnet, der hat auf jeden Fall schon einmal was von Tron gehört. In dem Film werden die Darsteller auf ein Raster in einer virtuellen Computerwelt befördert und kämpfen hier um Macht, Identität, Manipulation und Gerechtigkeit. Währenddessen soll der Hauptcharakter Flynn an diversen Spielen teilnehmen, bei denen er ausgeschaltet werden soll und genau hier tauchen die sogenannten Lichtrenner auf.

Das Prinzip dahinter, ist folgendes: Ihr erhaltet bei GTA Online für den Deadline-Modus ein Motorrad, das Nagasaki Shotaro, welches die typische Lackierung mit neonfarbenen Lichtstreifen wie im Film „Tron“ besitzt. Selbstverständlich hat euer Charakter ebenfalls eine entsprechend stylische Motorradkluft an. Beim Fahren in der Arena zieht ihr ihr einen vorübergehenden Lichtstreifen hinter euch her, der die Farbe eurer Nagasaki Shotaro besitzt. Ihr dürft weder die Lichtlinie eines Gegners berühren bzw. überfahren, noch eure eigenen, denn dies ist euer sicherer Tod.

Im Grunde handelt es sich bei Deadline um einen kompetitiven Modus, also um einen klassischen Wettbewerb. Deadline erfordert eine gute Kombi aus Planung, fahrerischem Können und schnellen Reflexen. Nur so könnt ihr richtig gut sein und am Ende gewinnen.

Das Ziel ist es, eure Gegner dazu zu bringen, in die Lichtlinie hineinzufahren, die ihr hinter euch herzieht bzw. mit eurem Motorrad erzeugt.

Eine Spielrunde dauert zwischen 5 bis 15 Minuten. Ihr habt die Auswahl zwischen verschiedenen Arenen. Eine davon ist wie ein riesiges Becken geformt, bei dem Wände nach oben gehen, die man hochfahren kann. Hier können alle ziemlich gut ausweichen. Andere Arenen sind mit verschiedenen Hindernissen bestückt, wie beispielsweise Häuserblöcke oder Rampen, die eure zusätzliche Aufmerksamkeit erfordern.

Es gibt in jeder Arena 3 Power-ups, die ihr einsammeln könnt:

Blitz → Ihr erhaltet einen Geschwindigkeits-Boost und könnt diesen nutzen, um jemandem direkt den Weg abzuschneiden.

→ Ihr erhaltet einen Geschwindigkeits-Boost und könnt diesen nutzen, um jemandem direkt den Weg abzuschneiden. Sanduhr → Ihr verlangsamt die Zeit und könnt einer Lichtlinie so besser ausweichen.

→ Ihr verlangsamt die Zeit und könnt einer Lichtlinie so besser ausweichen. Pfeil nach oben → Ihr macht einen Sprung und könntet so ausweichen, indem ihr einfach über den Lichtstreifen drüber jumped → Wir haben allerdings leider die Erfahrung gemacht, das die Sprünge nicht so effektiv sind. Oftmals springt man dann gern auf eine andere Linie drauf und stirbt dementsprechend. Für den Jump solltet ihr also schon etwas geübt sein.

Die Power-ups verbrauchen sich erst, wenn ihr sie nutzt. Aktiviert es einfach mit „E“ und haltet stets die Karte unten links im Blick. Hier seht ihr die Power-ups, aber auch die anderen Fahrer.

Außerdem gibt es 2 Varianten des Deadline-Modus. Wer der Host ist, kann den Modus wählen und die entsprechenden Einstellungen vornehmen:

Death Match → Ein klassisches Jeder-gegen-jeden-Prinzip im Tron-Style, bei dem es nach Zeit geht → Wer macht die meisten Kills? → 5 bis 40 Kills können eingestellt werden. Letzte Überlebende → Zwischen 2 und 10 Leben können hier eingestellt werden → Wer als letzter auf der Karte ist, gewinnt.

Es kommt übrigens zu einem sogenannten Sudden-Death, wenn zwei Spieler nach Ablauf der Zeit den gleichen Stand an Kills bzw. Leben haben. Dann wird die Arena immer kleiner und kleiner, bis es gezwungener Maßen zu einem Ende kommen muss.

GTA Online – Tipps und Tricks für den Deadline-Mods

Spawn-Schutz : Ihr seid die ersten 3 Sekunden nach dem Spawn „unverwundbar“ (Spawn-Schutz). Dann flackert euer Charakter. So könnt ihr euch erst einmal kurz zurechtfinden und schauen, wo die anderen sind.

: Ihr seid die ersten 3 Sekunden nach dem Spawn „unverwundbar“ (Spawn-Schutz). Dann flackert euer Charakter. So könnt ihr euch erst einmal kurz zurechtfinden und schauen, wo die anderen sind. Blickwinkel : Mit V ändert ihr die Sichtweise First-Person/Third-Person → Man kann als Host die Kamera-Perspektive festlegen.

: Mit V ändert ihr die Sichtweise First-Person/Third-Person → Man kann als Host die Kamera-Perspektive festlegen. Austricksen : Versucht, dem Gegner irgendwie den Weg abzuschneiden. Das erreicht ihr am besten, indem ihr sie überholt und dann schnurstracks in eine scharfe Kurve zu eurem Gegner einbiegt.

: Versucht, dem Gegner irgendwie den Weg abzuschneiden. Das erreicht ihr am besten, indem ihr sie überholt und dann schnurstracks in eine scharfe Kurve zu eurem Gegner einbiegt. Fuß vom Gas : Nutzt die Bremse, um auszuweichen bzw. noch rechtzeitig eine enge Kurve nehmen zu können, wenn jemand euch direkt vor‘s Rad fährt. Ihr bremst quasi, indem ihr vom Gas geht, so wie beim normalen Fahren auch.

: Nutzt die Bremse, um auszuweichen bzw. noch rechtzeitig eine enge Kurve nehmen zu können, wenn jemand euch direkt vor‘s Rad fährt. Ihr bremst quasi, indem ihr vom Gas geht, so wie beim normalen Fahren auch. Motorrad rammen : Ihr sterbt noch nicht gleich, wenn ihr etwa den anderen Fahrer direkt Motorrad an Motorrad rammt, sondern nur dann, wenn ihr einen der bunten Lichtstreifen kreuzt. Nutzt diesen Hinweis: Droht ihr in die Linie eines anderen zu fahren und könnt kaum noch gegensteuern, dann versucht, ihn direkt zu rammen, um so noch einmal mit einem blauen Auge davon zu kommen.

: Ihr sterbt noch nicht gleich, wenn ihr etwa den anderen Fahrer direkt Motorrad an Motorrad rammt, sondern nur dann, wenn ihr einen der bunten Lichtstreifen kreuzt. Nutzt diesen Hinweis: Droht ihr in die Linie eines anderen zu fahren und könnt kaum noch gegensteuern, dann versucht, ihn direkt zu rammen, um so noch einmal mit einem blauen Auge davon zu kommen. Gebietsüberschreitung : Achtet auch darauf, nicht von der Karte zu fallen/zu fahren, da ihr auch dann sterbt. Theoretisch könntet ihr gegnerische Fahrer aber aus diesem Grund auch von der Map drängen.

: Achtet auch darauf, nicht von der Karte zu fallen/zu fahren, da ihr auch dann sterbt. Theoretisch könntet ihr gegnerische Fahrer aber aus diesem Grund auch von der Map drängen. Nicht anhalten : Man darf übrigens nicht komplett stehen oder irgendwo hängen bleiben, dann fliegt ihr ebenfalls in die Luft.

: Man darf übrigens nicht komplett stehen oder irgendwo hängen bleiben, dann fliegt ihr ebenfalls in die Luft. Lichtlinie verschwindet : Sobald jemand stirbt, verschwindet auch sein Lichtspur und ihr seid sicher.

: Sobald jemand stirbt, verschwindet auch sein Lichtspur und ihr seid sicher. Eigener Lichtstreifen : Ihr dürft auch nicht in den eigenen Streifen fahren, etwa, wenn ihr eine Schleife fahrt oder im Kreis. Andererseits: Wenn ihr eingekreist werdet und keine Chance mehr zum sinnvollen Ausweichen habt, dann fahrt lieber in euren eigenen Lichtstreifen, so sterbt ihr zwar, aber schenkt dem anderen keinen Punkt.

: Ihr dürft auch nicht in den eigenen Streifen fahren, etwa, wenn ihr eine Schleife fahrt oder im Kreis. Andererseits: Wenn ihr eingekreist werdet und keine Chance mehr zum sinnvollen Ausweichen habt, dann fahrt lieber in euren eigenen Lichtstreifen, so sterbt ihr zwar, aber schenkt dem anderen keinen Punkt. Kopf-an-Kopf : Verzichtet auf Kopf-an-Kopf-Rennen. Fahrt lieber weg, holt aus und schnappt ihn euch dann. Hat der andere eine Sprint-Boost oder kann die Kurve schneller nehmen, dann fährt er nur mit einem leichten Schwung in eure Spur und ihr verliert das Match.

: Verzichtet auf Kopf-an-Kopf-Rennen. Fahrt lieber weg, holt aus und schnappt ihn euch dann. Hat der andere eine Sprint-Boost oder kann die Kurve schneller nehmen, dann fährt er nur mit einem leichten Schwung in eure Spur und ihr verliert das Match. Seid clever: Weicht am Anfang erst einmal so viel aus, wie es nur geht, vermeidet Konfrontationen und lasst die anderen sich einfach gegenseitig töten. Das ist besonders sinnvoll in der Variante „Letzte Überlebende“.

Fühlt ihr schon den Tron in euch? Spätestens jetzt sollte zumindest jedem klar sein, warum der Modus "Deadline" heißt. Ich hoffe überdies, dass euch diese Tipps und Tricks zum neuen Deadline-Modus bei GTA Online etwas weiterhelfen und ihr nun ohne mit eurem Motorrad zu zucken, den anderen Fahrern einfach so das Licht ausknipst.