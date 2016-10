GTA Online - Bikers: Motorradclub gründen und die Stadt kontrollieren

Es war nur eine Frage der Zeit, wann es uns in GTA Online endlich möglich gemacht werden würde, einen eigenen Motorradclub zu gründen und als Präsident dafür zu sorgen, dass die treuen Prospects alles unter Kontrolle halten und die wichtigen Schutzgelder eintreiben. Im Oktober 2016 kam der neue GTA Online-DLC namens „Bikers“ heraus, in dem ihr den amerikanischen Traum leben könnt, wie es so schön im Trailer heißt. Erfahrt in diesem Guide, wie ihr Anführer der Biker werden könnt, wie ihr Geld verdient, wie ihr in Formation fahren könnt und vieles mehr.

In Bikers gründet ihr einen Motorradclub (MC), deren Mitglieder – die anfänglichen Prospects – zu eurer Familie werden. Ihr könnt sowohl als Präsident, als auch als Prospect eine Karriere im MC starten. So baut ihr euch euer eigenes Reich und ein angesehenes Business auf. Ihr müsst ein Gespür für kluge Investitionen entwickeln und „Freundschaften“ knüpfen. Wichtig wird für euch als Biker der Schutz der Nachbarschaft, also der Neighborhood. Natürlich dürfen dabei auch keine krassen Fahrmanöver mit euren Super-Motorrädern sowie gefährliche Schießereien und Prügelattacken fehlen – Das ist GTA Online: Bikers.

GTA Online: Bikers – Präsident eines Motorradclubs werden

Wer will schon Untertan sein, wenn er Anführer sein kann? Es ist nämlich gar nicht schwer, seine eigene Motorrad-Gang zu gründen. Begebt euch einfach auf die Webseite der Maze Bank, wo ihr einen Bereich findet, in dem ihr Clubhäuser günstig kaufen könnt, da diese der Zwangsvollstreckung unterliegen. Besonders preiswert sind Immobilien in der Wüste. Ein wenig teurer, dafür aber Mitten in Los Santos gelegen, sind Häuser in der Stadt, die ihr zu eurem Hauptquartier machen könnt. Habt ihr nun eines der potenziellen Clubhäuser gekauft, dann könnt ihr euch über das Menü zum Präsidenten bzw. Anführer erklären.

Das Clubhaus der Motorrad-Gang kann von euch – ebenso wie Yachten oder die CEO-Büros - individuell gestaltet werden. Dafür solltet ihr natürlich das nötige Geld in eurem Portemonnaie haben. In jedem eurer Clubhäuser könnt ihr dann jeweils 10 eurer eigenen Motorräder beherbergen sowie 7 Bikes eurer Prospects. Nun steht eurer Karriere als Head of eines Motorradclubs nichts mehr im Wege.

Prospect werden und auf der Karriereleiter der Motorrad-Gang aufsteigen

Falls euch am Anfang die Verantwortung als Präsident eines Motorradclubs zu groß ist, könnt ihr auch auf Nummer sicher gehen und zunächst nur als Prospect unter den Bikern agieren. Die sogenannten Prospects sind Probemitglieder in der Motorrad-Gang. Ihr bekommt als Prospect gutes Geld für eure Arbeit, mit der ihr den Laden am Laufen haltet. Zudem bekommt ihr zusätzlich Lifetime Points und Session Points – diese solltet ihr sammeln und geradezu anhäufen, denn so erhaltet ihr mehr Belohnungen, weil ihr somit eure Loyalität steigern könnt.

Stellt euren Status bei GTA Online einfach auf „Auf der Suche nach einem MC“, um Prospect zu werden. Als Präsident könnt ihr nämlich Prospects rekrutieren. Insgesamt können dann 7 Spieler zur gleichen Zeit in einem Motorradclub als Prospects arbeiten. Hier gibt es dann 4 verschiedene Rollen, in die ihr als Prospect schlüpfen bzw. aufsteigen könnt:



Prospect-Rolle



Aufgaben und Fähigkeiten



Vollstrecker



- Rufen einen „Hit Squad“

- Lassen Schutzwesten fallen (für andere Biker)

- Starten die Herausforderung „Rippin' It Up“ (für andere Prospects)



Sergeant at Arms



- Lassen 3 Molotow-Cocktails fallen

- Lassen Munition fallen

- Starten die Herausforderung „On the Run“ (für andere Prospects)



Straßencaptain



- Ordern Autos (Slam Van, Moonbeam, BF Injection, Dubsta, Buzzard)

- Initiieren das Fahren in Formation (Zuvor muss aber der Präsident eine solche Formation für seinen MC eingestellt haben)

- Starten die Herausforderung „Race to Point“ (für andere Prospects)



Vizepräsident



- Puschen andere Mitglieder mit dem Steroid „Bullshark Testosterone“ auf

- Markieren beliebige Spieler in einer Session als Zielobjekt

- Starten die Herausforderung „Hit and Ride“ (für andere Prospects)



DLC „Bikers“ - So könnt ihr in Formation fahren

Das Fahren in Formation hat nicht nur einen Spaß-Faktor, sondern ist auch noch in anderer Hinsicht sinnvoll: Fahrt ihr mit eurem Motorradclub in Formation, dann regenerieren währenddessen sowohl eure Gesundheit als auch eure Rüstung und – warum auch immer – repariert sich beim Fahren in Formation auch euer Motorrad. Sämtliche Schäden, wie etwa platte Reifen, werden dabei gefixt.

Wir haben für euch folgende Tipps und Hinweise zum Fahren in Formation beim Biker-DLC von GTA Online:

Es können lediglich der Präsident höchstpersönlich und zudem auch der Prospect in der Rolle des Straßencaptains das Fahren in Formation anordnen.

und zudem auch der Prospect in der Rolle des das Fahren in Formation anordnen. Die Positionen in einer Formation können von euch selbst festgelegt werden.

in einer Formation können von euch werden. Die einzelnen Bereich sind dann schattiert , sodass jeder weiß, welche Positionen zu besetzen sind; haben alle Biker ihren Platz eingenommen, dann wird die Formation aktiviert und es kann losgehen.

, sodass jeder weiß, welche Positionen zu besetzen sind; haben alle Biker ihren Platz eingenommen, dann wird die Formation aktiviert und es kann losgehen. Der Präsident, der die Formation für seinen MC eingestellt, kann überdies auch eine Begrenzung der Geschwindigkeit bestimmen – so fahren alle Rocker im selben Tempo.

Motorradclub – Diese Aktivitäten und Herausforderungen warten auf euch

Unter den Bikern im Motorradclub von GTA Online kommt garantiert keine Langeweile auf. Wenn ihr erst einmal euren MC gegründet und Prospects rekrutiert habt, dann kann das wahre Rockerleben erst so richtig losgehen – schließlich müsst ihr ja auch endlich mal damit beginnen, Geld zu verdienen. Es warten zahlreiche Aktivitäten und Herausforderungen auf euch, bei denen ihr neben einem Haufen Asche auch wertvolle RP sammeln könnt. Dafür habt ihr 4 verschiedene Missionen bzw. Modi zur Auswahl:

Clubhaus-Aufträge des Präsidenten

Kleine Missionen: Club-Herausforderungen

Herausforderungen für Prospects

Freier Modus: Club-Arbeit

Diese Aktivitäten, Missionen und Herausforderungen stellen wir euch nun im Einzelnen vor.

Clubhaus-Aufträge des Präsidenten

Der Präsident des Motorradclubs muss diese Missionen im Meeting-Raum seines Clubhauses in die Wege leiten, damit auch andere auf sie zugreifen können. Folgendes solltet ihr wissen:

Ziele : Unterschiedlich, ihr müsst beispielsweise einen Waffendeal zu euren Gunsten beeinflussen, die Verteidigung eines Konvois übernehmen, ein Ziel ausschalten oder aber Zivilisten beschützen.

: Unterschiedlich, ihr müsst beispielsweise einen Waffendeal zu euren Gunsten beeinflussen, die Verteidigung eines Konvois übernehmen, ein Ziel ausschalten oder aber Zivilisten beschützen. Elf Missionen dieser Art erwarten euch.

dieser Art erwarten euch. Es können immer nur 3 Missionen gleichzeitig aktiv sein, aber eure Auftragsliste aktualisiert sich regelmäßig.

sein, aber eure Auftragsliste aktualisiert sich regelmäßig. Ihr müsst Mitglied des jeweiligen Motorradclubs sein , welcher die Mission gestartet hat. Nur dann bekommt ihr für den Abschluss der Mission Geld und RP.

, welcher die Mission gestartet hat. Nur dann bekommt ihr für den Abschluss der Mission Geld und RP. Wenn ihr solo unterwegs seid oder aber Prospect eines rivalisierenden Motorradclubs, dann bekommt ihr nur Geld und RP, wenn ihr den MC, der die Mission gestartet hat, in seinem Vorhaben stoppen und den Abschluss der Mission verhindern könnt.

Kleine Missionen: Club-Herausforderungen

Während dieser Club-Herausforderungen könnt ihr Geld und RP verdienen, wenn ihr als Prospect gegen einen anderen Prospect des Motorradclubs antretet. Dabei gibt es folgende Wettstreite:

Search and Destroy : Ihr müsst hier einen bestimmten Ort aufsuchen, die entsprechende Zielperson finden und diese ausschalten.

: Ihr müsst hier einen bestimmten Ort aufsuchen, die entsprechende Zielperson finden und diese ausschalten. Wheelie Rider : Legt einen möglichst langen Wheelie mit eurem Motorrad hin und haltet dabei länger durch als euer Gegner.

: Legt einen möglichst langen Wheelie mit eurem Motorrad hin und haltet dabei länger durch als euer Gegner. Criminal Mischief: Erinnert ihr euch noch an Road Rage? Hier ist es eure Aufgabe, mit der Nahkampfwaffe während der Fahrt so viel Schaden wie nur möglich an anderen Autos anzurichten. Wer den meisten Schaden macht, hat natürlich gewonnen.

Herausforderungen für Prospects

Es gibt auch Aufgaben im MC, die allein für Prospects gedacht sind. Je nachdem, in welcher Prospect-Rolle ihr seid, könnt ihr die entsprechende Herausforderung starten:

Rippin' It Up → Start durch den Vollstrecker : Ihr müsst herausfinden, wer den meisten Schaden anrichten kann, während er auf seinem Bike unterwegs ist.

: Ihr müsst herausfinden, wer den meisten Schaden anrichten kann, während er auf seinem Bike unterwegs ist. On The Run → Start durch den Sergeant at Arms : Beim Start sollten sich hier alle Mitglieder der Motorrad-Gang dicht beieinander befinden, ansonsten kann die Herausforderung nicht beginnen. So erhalten hier alle Prospects ein Fahndungslevel von 5 Sternen – Es gewinnt derjenige, der als Letzter überlebt.

: Beim Start sollten sich hier alle Mitglieder der Motorrad-Gang dicht beieinander befinden, ansonsten kann die Herausforderung nicht beginnen. So erhalten hier alle Prospects ein Fahndungslevel von 5 Sternen – Es gewinnt derjenige, der als Letzter überlebt. Race to Point → Start durch den Straßencaptain : Hier müsst ihr das Rennen zum Clubhaus oder einem anderen beliebigen Ort gewinnen.

: Hier müsst ihr das Rennen zum Clubhaus oder einem anderen beliebigen Ort gewinnen. Hit and Ride → Start durch den Vizepräsident: Es läuft ein Zeitlimit ab und ihr müsst in dieser Zeit die meisten Abschüsse unter Fußgängern vorweisen können.

Freier Modus: Club-Arbeit

Nur der Präsident eines Motorradclubs kann den freien Modus starten, an der jeder Spieler innerhalb der Session teilnehmen kann. Folgende Aktivitäten erwarten euch: