GTA 5 ist für viele Dinge bekannt. Zerstörung, Chaos und mächtig viel Spaß in der bunten Online-Welt gehören zu den Spitzenreitern. Doch dass man mit GTA 5 auch etwas künstlerisch Wertvolles schaffen kann, denken die wenigsten. Ein Filmemacher hat nun das Gegenteil bewiesen und einen extrem guten Kurzfilm geschaffen, der komplett in GTA 5 spielt.



Den Kurzfilm, der etwa elf Minuten eurer Zeit beansprucht, findet ihr hier im Video. Dabei geht es - wie sollte es anders sein - um einen Mord in Los Santos. Was den Film aber so besonders macht, sind seine Kameraeinstellungen und Bilder. Verantwortlich dafür ist der Filmemacher Matt MacDonald aus Los Angeles. Um das Ganze zu verwirklichen, wurden einige Mods und der Editor von GTA 5 genutzt. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.



Bislang kein Durchbruch

Obwohl "Not Normal" so gut gemacht ist, hat es noch nicht für den großen Erfolg gereicht. Gerade einmal knapp 50.000 User haben den Kurzfilm zu GTA 5 auf Youtube gesehen. Hoffen wir, dass sich diese Zahl in den kommenden Tagen noch gewaltig nach oben schraubt. Denn dieses Werk hat es absolut verdient.

Grand Theft Auto 5 ist für PS3, Xbox 360, seit dem 18. November 2014 für PS4, Xbox One und seit dem 14. April 2015 für PC erschienen.