Wer sich aktuell in die bunte und riesige Welt von GTA 5 (beziehungsweise GTA Online) einloggt, kann sich eine große Menge Geld sichern. Denn Rockstar gibt nebem dem Launchs des Tiny-Racers-DLCs einen Haufen Knete an die Spieler raus. Doch wer einen Teil vom Kuchen abhaben will, muss sich beeilen.



Denn nur noch bis zum 30. April 2017 habt ihr Zeit euch in GTA 5 einzuloggen. Dann sollen etliche GTA-Dollar auf das Konto eurer Figur gutgeschrieben werden. Der Betrag hängt dabei stark von den bisher gekauften Items ab. Denn es handelt sich um einen "Tax Refund", bei dem jetzt günstigere Fahrzeuge und Immobilien auf eurem Konto ausgeglichen werden. Grund für die kleine Finanzspritze ist der gestrige Release des Updates "Tiny Racers". In diesem spielt ihr auf verschiedenen Strecken die Flitzer aus der Draufsicht, wie beispielsweise in Micro Machines. Den Trailer dazu seht ihr weiter oben.



Unterschiedliche Beträge in GTA Online

Einige User berichten allerdings, dass der Betrag den sie beim Einloggen in GTA Online erhalten haben stark schwankt. Schließlich hat jeder andere Items gekauft. Manche von ihnen sind nicht billiger geworden und geben dementsprechend auch kein Geld zurück. Wie viel Geld habt ihr wiederbekommen? Verratet es uns in den Kommentaren.

