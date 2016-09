72 0

Vor wenigen Tagen hat Rockstar Games einen neuen DLC zu Grand Theft Auto 5 angekündigt. Mit dem Biker-Addon habt ihr die Möglichkeit euren eigenen Club zu gründen, Rennen zu fahren und an eurem Motorrad herumzuschrauben. Und nun hat der nächste DLC für die bunte GTA Online-Welt endlich einen Release-Termin.

Ab dem 4. Oktober 2016 werdet ihr auf PC, Xbox One und PS4 dem Biker-Leben in GTA Online frönen können. Zudem hat Rockstar noch einige Screenshots veröffentlicht, die euch weiter auf den bevorstehenden Release einstimmen sollen.

Neue Features und der Aufstieg in der Gang

Laut Rockstar müssen die Prospects (neue Mitglieder der Bikergang) erst einmal in den Rängen aufsteigen, um sich einen Namen zu machen. Dafür stehen euch neue MC-Missionen in GTA Online zur Verfügung, in denen ihr sogar eure Gang zur Hilfe rufen könnt. Das beste Feature: Mit Nahkampfwaffen könnt ihr ab der Einführung des DLCs auch von Motorrädern aus kämpfen. Schon jetzt suchen zahlreiche Spieler nach einer Gang oder Verstärkung für ihre Crew. Freut ihr euch auch schon auf den Biker-DLC für Grand Theft Auto 5?



