Der Youtuber RZED hat sich für sein neues Video etwas besonderes einfallen lassen. Er versucht mit der Hilfe von NPCs in GTA 5 die Flugzeuge zu stoppen, die am Flughafen landen. Ob dies gelingt und wie viele NPCs dafür nötig wären, seht ihr am Ende dieser News.

GTA 5 und sein Online-Modus sind riesige Spielwiesen für die Gamer. Denn hier kann man allerlei Blödsinn anstellen, ohne Konsequenzen zu fürchten. Das Ganze macht dann auch noch enormen Spaß. Dies beweist auch das Video, in dem RZED die NPCs nutzt, um die Flugzeuge zu stoppen. Diese starten und landen automatisch am Flughafen von Los Santos und sind normalerweise nur schwer aus der Ruhe zu bringen.

Über 100 NPCs zum Ziel

Damit eines der automatischen Flugzeuge in GTA 5 zum Halt (oder in diesem Fall zur Explosion) kommt, braucht es mehr als 100 NPCs, die sich wagemütig und unfreiwillig in den Weg stellen. Auf jeden Fall ein Anblick, den man selbst in GTA 5 nicht alle Tage sieht.

Wer sich stattdessen wieder den "normalen" Tätigkeiten von GTA Online widmen will, bekommt mit dem Biker-DLC die Chance dazu. Noch habt ihr Zeit eure Gang zu gründen und zahlreiche Rabatte bei den Einkäufen im Spiel zu ergattern.



