GTA 5 feiert Geburtstag! Und damit ihr auch etwas von der großen Feier habt, geben die Entwickler von Rockstar Games an jeden Spieler 250.000 GTA-Dollar im Online-Modus des Open-World-Spiels heraus. Doch dafür müsst ihr euch zumindest einmal in der nächsten Zeit einloggen.

Denn die Aktion in GTA Online läuft bis zum 31. Oktober. Wer sich danach erst einloggt, erhält keine Prämie zum Jubiläum des Spiels. Das Geld sollte dann bis zum 4. November auf dem Maze-Bank-Account eures Charakters erscheinen. Passend zu der Kohle gibt es aber noch einige Rabatte in GTA Online. Zahlreiche Fahrzeuge, Klamotten und Tattoos wurden um 30 Prozent reduziert, damit ihr euch die beliebtesten Items in GTA Online holen könnt.

Cheater werden ihres Geldes enthoben

Vor kurzem hat Rockstar Games mit Cheatern kurzen Prozess gemacht. Dabei wurden unrechtmäßig erworbene Geldbeträge aus den Konten der Spieler entfernt. Bei vielen wurde wohl auch der Account endgültig aus GTA Online gesperrt. Ihr solltet also lieber auf Cheats und Mods verzichten und euch euer Bonus-Geld aus rechtmäßige Weise im Spiel abholen.



Grand Theft Auto 5 ist für PS3, Xbox 360, seit dem 18. November 2014 für PS4, Xbox One und seit dem 14. April 2015 für PC erschienen.