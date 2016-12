72 0

Das nächste große Update für GTA Online steht in den Startlöchern. Denn nachdem ihr bereits euren eigenen Konzern aufbauen konntet, werdet ihr diesen in "Import/Export" noch ordentlich erweitern und ausbauen können. Zudem bekommen Auto-Fetischisten endlich ein lang ersehntes Feature in GTA 5.

Zunächst könnt ihr mit dem Import/Export-Update in GTA Online hochwertige Fahrzeuge mit eurer Crew klauen, sie frisieren und aufhübschen, um sie dann im Anschluss für hohe Gewinne weiterzuverkaufen. Dies verspricht Rockstar zumindest in dem Blog-Eintrag zum neuen Update. Wie dies genau vonstattengehen soll, wollen sie allerdings noch nicht preisgeben. Weitere Details sollen aber schon bald folgen. Immerhin kommt das Update noch in diesem Jahr heraus.

Große Garagen und Werkstätten

Wem die Missionen am Allerwertesten vorbeigehen, wird sich stattdessen über die neuen Garagen in GTA Online freuen. Denn mit dem Update könnt ihr euch Lagerhallen kaufen, die bis zu 60 Fahrzeuge fassen. Zudem könnt ihr diese heiligen Motorsporthallen dann selbst gestalten und eure ganz eigene Werkstatt für eure Fahrzeuge einbauen.



