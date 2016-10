72 0

Die Youtube-Filmmacher von Corridor haben ihr neues Projekt veröffentlicht. Dieses trägt den einfachen Namen "GTA VR" und bietet so ziemlich genau das, was der Titel verspricht. Den Clip findet ihr am Ende unserer News. Und das Reinschauen lohnt sich hier definitiv.

Denn im Clip zu GTA 5 bekommt ein Spieler eine VR-Brille und findet sich prompt in der verrückten Welt von GTA Online wieder. Und dabei steht ihm kein geringerer zur Seite als Steven Ogg, der den verrückten Trevor im Singleplayer gespielt hat. Was dann beginnt, ist eine verrückte Reise samt Polizeiverfolgung, Explosionen und vielen Anspielungen auf Modder und Cheater.

Filme anhand von Games

Corridor, die ihre Werke über ihren Youtube-Channel veröffentlichen, haben schon viele Filme mit Gaming-Bezug gedreht. Mit dabei: Batllefield 1, Pokémon Go und Mario Galaxy. Da lohnt sich ein Blick in die veröffentlichten Videos.



