Auf Gran Turismo Sport freuen sich schon viele Fans, denn endlich bekommt die aktuelle Generation (PS4) ein GT. Die wichtigste Frage: Autos! Welche Fahrzeuge wird es denn geben? Wollt ihr euch auf die Simulation ordentlich vorbereiten, dann solltet ihr euch mit den Autos auseinandersetzen. Dabei wurden uns um die 500 lizenzierte Wagen versprochen.

Gran Turismo Sport - Trailer #2 Ein weiteres Video

Zugegeben, könnt ihr zwar mit dem Einblick in die Autos der Beta nur einen winzigen Vorgeschmack bekommen. Dennoch ist es spannend zu sehen, was uns erwartet. Übrigens: Bei der Veröffentlichung sollen zunächst ca. 150 Wagen dabei sein. Der Rest folgt nach und nach. Wir lassen uns da gerne überraschen und schauen erstmal auf das, was bereits bekannt ist.

Autoliste mit allen Fahrzeugen

Die Autos bei Gran Turismo Sport werden einer Klasse zugeordnet. Insgesamt gibt es vier Klassen: GR.1, GR.2, GR.3 und GR.N. Diese Dienen dazu einen fairen Wettkampf zu gewährleisten. Mit einem Toyota FT-1 werdet ihr also niemals gegen einen Mazda Roadster S antreten dürfen – eigentlich logisch.

Nachfolgend könnt ihr alle Fahrzeuge einsehen, die mit der Beta bestätigt wurden. Sobald weitere Autos veröffentlicht werden, werden wir die Bilder und die Bilderstrecken ergänzen, sodass ihr immer auf dem neusten Stand seid.

Wie gefallen euch diese Autos bisher? Habt ihr Wünsche und Vorlieben und sind diese bereits dabei?