Gone Home, das Indie-Spiel aus dem Hause Fullbright, ist aktuell völlig ohne weitere Kosten zu haben. Ihr müsst dafür nur auf eine Seite gehen und den Titel herunterladen. Dabei handelt es sich auch nicht um eine Testphase oder ein kostenloses Wochenende. Gone Home bleibt danach in eurem Besitz.

Gone Home findet ihr aktuell kostenlos auf itch.io. Die Seite vertreibt vor allem Indie-Titel, die noch nicht bei der breiten Masse angekommen sind. Gone Home ist im Vergleich zu den anderen Spielen schon fast Mainstream. Bei manchen Spielen könnt ihr sogar euren eigenen Preis vor dem Download festlegen.

Gone Home - Nach Hause kommen

In Gone Home kommt ihr nach einjähriger Abwesenheit wieder in euer Elternhaus zurück. Doch irgendetwas scheint nicht ganz richtig zu sein. Die Familie ist weg. Alles, was bleibt sind Erinnerungsstücke an die Kindheit und Aufzeichnungen, die euch langsam auf die ganze Geschichte hinter dem Mysterium bringen. Gone Home bringt es heute, drei Jahre nach seiner Veröffentlichung, auf einen Metacritic-Wert von 86. Einen Trailer haben wir euch weiter unten verlinkt.



