Hier findet ihr alle 34 Trailer zu God of War: Ascension:

DLC-Trailer: Primordials

Der Primordials-DLC fügt dem Hauptspiel God of War: Ascension zwar keine neuen Level oder Abschnitte hinzu, dafür aber einige scharfe Waffen und stabile Schilde.

Rise A Champion

Ein weiterer Trailer zum Multiplayer-Modus von God of War: Ascension.

Entwicklervideo: Unchained - Death of a Juggernaut

Ein neues Entwicklervideo der Unchained-Reihe von God of War: Ascension ist da und nennt sich "Death of a Juggernaut". Der Juggernaut ist ein elefantenartiger Gegner, von den Entwicklern auch Elephantaur genannt, der von Kratos durch eine Gehirnoperation ausgeschaltet wird.

Inception & Deception Trailer

"MÖÖÖÖÖÖÖP!" geht das Inception-Horn, das mal gar nichts mit dem Inception & Deception Trailer zu God of War: Ascension zu tun hat. Stattdessen geht es mal wieder um den neuen Mehrspielermodus und zum ersten Mal werden die Karten Bog of the Forgotten, Labyrinth of DaeDalus und The Walls of Troy gezeigt.

Gott Poseidon Trailer

Streitet in dem Mehrspielermodus von God of War: Ascension im Namen Poseidons, Gott des Meeres, um starke Unterstützungs- und Magie-Fähigkeiten zu erlangen.

Trial of the Gods Trailer

In dem Mehrspielermodus Trial of the Gods von God of War: Ascension schließt ihr euch mit einem Freund zusammen, um einer Monsterwelle nach der anderen die Stirn zu bieten. Die Gegner werden immer größer, fieser, härter, bis ihr es nach Runde 5 mit einem dicken Boss zu tun bekommt. Wie lange könnt ihr durchhalten?

Mythological Heroes Pack Trailer

Wer sich in dem Multiplayer von God of War: Ascension gerne seine schicke Rüstung eines griechischen Helden mit Blut besudeln will, sollte das Spiel vorbestellen. Dadurch erhaltet ihr die exklusiven Fummel von Perseus, Orion, Odysseus und Achilles. Hierzulande wird das "Mythologische Helden"-Multiplayer-Pack bei Amazon als Inhalt der Collector's Edition gelistet.

Trailer: This is Sparta!

Wer braucht schon Leonidas, wenn man Kratos haben kann? Der Spartanerkönig, so wie er von Gerard Butler in dem Film 300 dargestellt wurde, kann aber dafür im Multiplayer von God of War: Ascension gespielt werden. Passt.

Entwicklervideo: Unchained - The Empusa's Lure

Der neueste Teil der Unchained-Reihe zu God of War: Ascension beschäftigt sich mit der Entstehung des neuen Gegnertyps, Empusa. Tödliche Stacheln und Brüste.

Launch Trailer

Nicht einmal mehr Launch Trailer sind noch das, was sie mal waren - oder warum veröffentlicht Sony den offiziellen Spot zum Start von God of War: Ascension bereits über zwei Wochen vor dem Release des Spiels? Aber zugegeben: Die zwei Minuten sind vollgestopft mit jeder Menge cooler Action und äußerst ansehnlich.