Schon bald könnte es Neuigkeiten zu God of War geben. Allerdings müsst ihr dafür etwas tun. Um die Details zum Spiel vorzeitig an die Oberfläche zu treiben, müsst ihr euch das Video zu God of War anschauen und so mit allen anderen Zockern 15 Millionen Views erreichen. Dann wollen die Entwickler mehr preisgeben.

Dies wurde von God-of-War-Director Cory Barlog in einem Interview verraten. Bei dem Video dreht es sich natürlich um den E3-Trailer zu God of War, den ihr nun auch am Ende unserer News finden könnt. Aktuell steht dieser auf Youtube bei etwa 14,2 Millionen Klicks. Der Weg zur Enthüllung der neuen Details ist also nicht mehr ganz so weit. Mit vereinten Kräften könnten die Spieler schon bald neue Infos zu God of War enthüllen. Wie detailliert diese sein werden, bleibt allerdings abzuwarten.

Entwicklungsstand von God of War

Denn God of War hat definitiv noch einen langen Weg vor sich. Aktuell haben die Entwickler verraten, dass die meisten Motion-Capturing-Aufnahmen abgeschlossen sind. Jedoch habe das Spiel immer noch einige Arbeit nötig. Einen Release-Termin gibt es für God of War bislang nicht. Allerdings dürfte die Veröffentlichung frühestens Ende 2017 anstehen.



Spielekultur - Meilensteine der Spielegeschichte Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (46 Bilder)

