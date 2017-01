0 0

Bereits seit der E3-Präsentation von God of War hat die Community gerätselt, um wen es sich bei Kratos Sohn handeln könnte. Ist er ein nordischer Gott oder eine völlig neue Figur in der Mythologie? Dank einiger aufmerksamer User konnte nun der Name des Sohnes herausgefunden werden.

Gestern hatte God-of-War-Director Cory Barlog die Ouvertüre der E3-Präsentation zum Download bereitgestellt. Geht ihr nun in die Details der Datei, steht dort: "Eine Einführung für Kratos und Atreus". Damit dürfte der Name des Sohnes feststehen. Doch das Rätsel um God of War geht weiter. Zwar lässt sich ein Atreus in der griechischen Mythologie finden (Der König von Mykene, Vater von Agamemnon und Menelaus, die Troja als Kommandeure belagern), doch es ist trotzdem schwierig die Verbindung herzustellen.

Schwierigkeiten bei der Namenswahl

Denn vor einigen Monaten hatte Directory Cory Barlog betont, dass das Team immer noch nach einem Namen für den God-of-War-Charakter sucht. Wenn es also schwierig ist einen Namen zu finden, kann dieser in der richtigen Mythologie keine große Rolle spielen. Viel mehr dürfte Atreus eine neue Figur sein, die mit God of War etabliert wird.



