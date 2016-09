0 0

Auf Twitter hat sich God of War-Director Cory Barlog wieder zum neuen Teil der Anti-Heldensaga geäußert. Doch die wirklichen Erkenntnisse aus dem Interview sind für Fans von Kratos eher enttäuschend. Denn es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis wir unsere Hände an God of War legen können.

Laut Barlogs Twitter-Account steht aktuell nicht einmal intern ein Release-Termin für God of War fest. Aktuell hat das Studio noch ein wenig mit anderen Titeln zu tun. So soll noch im Herbst das First-Person-Horror-Spiel Here They Lie für PS4 und Playstation VR erscheinen. Da das VR-Headset am 13. Oktober erscheint, haben die Macher für den Titel nicht mehr so viel Zeit.

Neue Fakten zu God of War

God of War wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Aktuell haben die Entwickler keinen Release-Zeitraum im Blick.

Das Spiel wird wirklich nur God of War heißen und keine Zahl oder einen zusätzlichen Titel bekommen.

Barlog war sich nicht sicher, ob God of War auf der Playstation Experience gezeigt werden kann. Diese soll noch Ende des Jahres stattfinden.

Blocken und Parieren werden zu Kratos Repertoire gehören.

Das Spiel soll zudem viele epische Momente beinhalten, die sich ganz klar von den vorherigen Titeln abheben.

Details zur Spielzeit von God of War kann Barlog aktuell auch noch nicht preisgeben.

