Wer sich die Playstation Experience angeschaut hat, wird vor allem ein Spiel vermisst haben. God of War war dem Event ferngeblieben. Dies haben die Fans natürlich nicht unbedacht belassen und auf Twitter einige Fragen an die Entwickler gerichtet.

Demnach sind die Motion-Capturing-Aufnahmen von God of War fast beendet. Es gibt nur noch einige Aufnahmen, die in den Kasten müssen, wie Creative Director Cory Barlog verriet. Jedoch ist es noch ein langer Weg, bis zum Release von God of War. Einen Release-Termin haben die Macher bei den Santa Monica Studios noch nicht für die Fans von Kratos. Vielleicht bekommen wir mehr Details zum Spiel, wenn das neue Jahr angebrochen ist.

Kratos Sohn im Zentrum

Schon im ersten Trailer zu God of War wurde klar, dass Kratos Sohn eine zentrale Rolle im Spiel einnehmen wird. Wie Barlog nun verriet, steht der Name des Sohns auch schon fest. Allerdings ließ er sich diesen nicht entlocken. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten zum neuen God of War gibt.



