Ihr braucht mal eben eine Ladung Action? Dann seht die ersten 20 Minuten aus der Kampagne von Gears of War 4.

Just wurde der Pre-Load für Microsoft und The Coalitions Gears of War 4 freigegeben. Satte 54,6 GB an Daten müssen hierbei heruntergeladen werden. Der Pre-Load für die PC-Version soll ebenfall noch vor der Veröffentlichung freigegeben werden und mit 80 GB zu Buche schlagen, eine Menge.

Kleiner Teaser gefällig?

Wer die Wartezeit etwas überbrücken möchte, kann sich aber gerne die ersten 20 Minuten aus dem Prolog der Kampagne ansehen, die soeben veröffentlicht wurden.

Gears of War 4 erscheint am 11. Oktober 2016 für Xbox One und PC.

