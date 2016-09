0 0

Passend zur bevorstehenden Veröffentlichung von Microsoft und The Coalitions Gears of War 4 ist der Launch-Trailer erschienen.

Zu den Klängen eines Metallica-Covers zieht die nächste Generation in den ewigen Kampf Gut (Mensch) gegen Böse (alles andere). Und damit ihr in die richtige Stimmung für Gears of War 4 kommt, ist der Launch-Trailer erschienen.

Vorbesteller-Boni

Wer sich im Übrigen die Ultimate Edition vorbestellt, erhält exklusive Inhalten. Da wären Sklins zu Old Man Marcus, Tomorrow Anya und Zombie Dom sowie goldene Waffen-Skins und ein Vintage-Del-Pack mit weiteren Charakter-Modellen und Waffen-Skins.

Gears of War 4 erscheint am 11. Oktober 2016 für Xbox One.

