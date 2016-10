Gears of War 4 - Erfolge und Achievements inklusive Freischaltbedingungen

Ein Epos kehrt zurück: In Gears of War 4 müsst ihr einmal mehr beweisen, dass ihr stärker als die Aliens seid, also zeigt ihr ihnen mit eurer fetten Knarre, wo es lang geht. Zwischendurch könnt ihr insgesamt 75 Achievements freischalten und erhaltet auf der Xbox One einen Gamerscore von 1.000, wenn ihr es schafft, alle Erfolge zu sammeln. Um welche Achievements es sich genau handelt und wie ihr diese freischalten könnt, erfahrt ihr im nachfolgenden Text.

Gears of War 4 - E3 2016 Stage Demo 3 weitere Videos

Gears of War 4 ist am 11. Oktober 2016 erschienen. Es handelt sich wieder einmal um einem Xbox Play Anywhere-Titel, der also exklusiv für die Xbox One und den PC ist. PS4-Gamer gehen also leider leer aus. Gears of War 4 ist ein Third-Person-Shooter. Ihr könnt aber auch im Koop-Modus spielen und euch auch im Multiplayer mit bis zu 4 Spielern austoben. So könnt ihr die gesamte Story-Kampagne übrigens im Koop durchspielen. Neue spektakuläre Waffen und ein ausgeklügeltes Kampfsystem sorgen außerdem dafür, dass keine Langeweile aufkommt.

Gears of War 4 – Achievements-Jagd für 1.000 Gamerscore

Ganze 75 Achievements warten bei Gears of War 4 auf euch, die ihr in unterschiedlichen Situationen sammeln könnt. Einige Erfolge gibt es dafür, dass ihr ein bestimmtes Level erreicht oder aber das Spiel in den verschiedenen Modi abgeschlossen habt. Erfolge können sowohl während der Story-Kampagne als auch im Koop-Modus freigeschaltet werden.

Das wohl schwierigste Achievement ist „Ernstgemeint 4.0“. Hierfür erhaltet ihr zur Belohnung einen Gamerscore von sage und schreibe 200. Allerdings müsst ihr dafür auch einiges tun: So müsst ihr die Kampagne auf der höchsten Schwierigkeitsstufe „Wahnsinnig“ abschließen und zusätzlich noch sämtliche Bänder, Ränge und Horden-Karten sammeln sowie alle Fähigkeiten und Klassen freischalten.

Alle Erfolge und Freischaltbedingungen in der Übersicht