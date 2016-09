0 0

Die Entwicklung von Gears of War 4 ist endgültig abgeschlossen. Der Shooter erreicht einige Wochen vor seinem Release den Goldstatus und die Entwickler wollen ihre Freude mit euch teilen. Am Ende der News seht ihr den neuen Launch-Trailer, der einige neue Szenen beinhaltet.

Gears of War 4 erscheint am 11. Oktober 2016 für Xbox One und Windows 10-PC-Systeme. Im Spiel müsst ihr euch einer neuen Bedrohung stellen: Der Schwarm bedroht die Welt und die Helden JD, Del und Kait. Und auch der alteingesessene Held Marcus Fenix ist wohl wieder mit von der Partie. Wenn auch deutlich gealtert.

Ihr seid nicht allein

Natürlich muss bei Gears of War 4 auch wieder der Koop- und Multiplayer-Modus mit an Bord sein. So könnt ihr die komplette Kampagne mit euren Freunden zusammen erleben oder euch später in die gewaltigen Schlachten gegen andere Spieler stürzen. Dabei soll es neue Waffen und Nahkampfmechaniken geben, die die Gefechte noch einmal deutlich spannender gestalten sollen. Freut ihr euch schon auf Gears of War 4?



