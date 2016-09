0 0

Gerade wurde der spektakuläre Launch-Trailer zu Gears of War 4 veröffentlicht und begeistert die Fans. Und die wird es besonders freuen, dass The Coalitions Shooter voll und ganz auf (Couch-)Koop ausgelegt ist. Endlich!

Was die Gears of War-Reihe für Xbox 360 immer für einen gepflegten Zockerabend unter Freunden prädestinierte, war die Möglichkeit, sowohl die Kampagne als auch einige Multiplayer-Modi über Splitscreen kooperativ zu spielen - ein Feature, das nicht wenige Shooter wie etwa Left 4 Dead und Halo boten.

Eine Generation weiter hat man den Eindruck, dass Koop keine Rolle mehr spielt, eines der wenigen Spiele, die dieses Feature, gemeinsam über Splitscreen zu spielen, ist ausgerechnet Call of Duty: Black Ops 3. Selbst Halo 5: Guardians hat das Feature fallenlassen.

Gears of War 4 mit voller Couch-Power

Nicht so The Coalitions Gears of War 4, wie Creative Director Chuck Osieja bestätigt: Das Gameplay des Spiels wurde in der Tradition der Reihe gehalten - und das bedeutet nun mal Couch-Koop, wie Osieja mitteilt. Egal ob solo, per Splitscreen, online oder per Crossover zwischen Xbox One und Windows 10-PC, die Möglichkeiten sind vielfältig.

Im beliebten Horde-Modus, dieses Mal in der erweiterten 3.0-Version, wird es nicht mehr nur darum gehen, gemeinsam einer Welle an Feinden gegenüberzutreten. Zum ersten Mal wird man auch eine spezielle Rolle einnehmen und diese erfüllen müssen.

Auch PC-Version enthält Splitscreen

Um dasselbe Erlebnis auch auf Windows 10-PCs anbieten zu können, wird auch die die Version für den PC über eine Splitscreen-Möglichkeit verfügen. Mehr noch: Auch die klassische LAN-Verbindung wie in alten Zeiten wird angeboten. Das verriet Technical Director Mike Rayner.

Klingt doch super. Was meint ihr?

Gears of War 4 erscheint am 11. Oktober 2016 für die Xbox One und PC.

Gears of War 4 erscheint am 11. Oktober 2016 für Xbox One. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.