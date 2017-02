0 0

Während aktuell noch darüber spekuliert wird, ob es Gears of War 2 doch noch nach Deutschland schafft, entspinnen sich nun erste Gerüchte zum fünften Ableger der Shooter-Reihe. Denn ein Video von Microsoft sorgt nun dafür, dass die Fans sich erste Hoffnungen machen.

Das entsprechende Video seht ihr am Ende unserer News. Spult ihr zur Marke von 1:42 Minuten, seht ihr den Youtuber AceyBongos, Graeme Boyd, der zwei Xbox-One-Controller in den Händen hält. Viel interessanter ist dabei aber sein T-Shirt. Denn darauf sind fünf Zählstriche zu sehen, die mit einem Gears-of-War-Logo erstrahlen. Da es sich dabei um ein offizielles Video von Microsoft handelt, vermuten viele dahinter die ersten Hinweise, dass Gears of War 5 tatsächlich geplant ist.

Nur beim Erfolg der Vorgänger

Denn schon vor dem Release von Gears of War 4 haben die Entwickler gesagt, dass ein fünfter Teil des Shooters nur realisiert werden kann, wenn der vierte den entsprechenden Erfolg einbringt. Die Verkaufszahlen scheinen offenbar gereicht zu haben, um eine Fortsetzung für Microsoft attraktiv zu machen. Ob tatsächlich ein fünfter Teil kommen wird, wird sich zeigen müssen.