3 0

Die Umtausch-Aktion von GameStop geht in die zweite Runde und bietet euch erneut an, eure alte PS4 inklusive DualShock-4-Controller, drei PS4-Spielen und 99 Euro für eine PS4 Pro einzutauschen. Gewagt, gewagt – denn als GameStop die Aktion zum ersten Mal startete, reichte ihr Kontingent an Pro-Konsolen nicht aus, um die Nachfrage zu decken. Ergebnis: Etliche Kunden mussten auf Nachlieferungen warten, die sich immer wieder verschoben haben.

Neue Umtausch-Strategie

Um nicht wieder unter all den Anfragen zu ertrinken, begrenzt GameStop das Kontingent an PS4-Pro-Konsolen pro Filliale auf 100 Stück. Interessierte können ab sofort auf der hauseigenen Seite ihre Pro reservieren. Wie es aussieht, läuft die Aktion bis zum 25.11, da an diesem Tag die letzten gekauften Konsolen abgeholt werden können. Vorausgesetzt natürlich, dass sich die Termine nicht erneut verschieben.

Wie funktioniert's?

Ganz einfach: Schleppe deine PS4 (alle Modelle werden entgegengenommen) in die Filliale deiner Wahl, zusätzlich zum Controller, dem Geld und drei Spielen. Voraussetzung ist, dass es sich nicht um diesselben Titel handelt (also: kein Spiel doppelt); weiterhin müssen es USK-Fassung sein. Außerdem wurden einige Spiele ganz von der Aktion ausgeschlossen.

Hier ist GameStops No-Go-Liste:

Battleborn

Battlefield Hardline

Bound by Flame

Destiny

Deus Ex: Mankind Divided

Dino Dini’s Kick Off Revival

Dragon Age: Inquisition

Dragon Ball Xenoverse

The Elder Scrolls: Online

The Elder Scrolls Online: Morrowind

Evolve

FIFA 14

FIFA 15

FIFA 16

FIFA 17

Final Fantasy 14

Fortnite

Homefront: The Revolution

Infamous: First Light

Just Dance 2014

Just Sing

Killzone Shadow Fall

Lords of the Fallen

Lumo

Madden NFL 15, 16 und 25

Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes

Mighty No. 9

Motorcycle Club

NBA 2K14

NBA 2K15

NBA 2K16

NBA Live 14

NBA Live 15

NBA Live 16

NHL 15, 16

No Man’s Sky

PES 2015

PES 2016

Song of the Deep

Tearaway Unfolded

That’s You

The Division

The Order 1886

Thief

Watch Dogs

WWE 2K15

WWE 2K16

Zombie Vikings Ragnarök

Gute Deals wird es übrigens auch zwischen dem 20. bis zum 27. November auf Amazon geben. Während der Cyber-Monday-Woche werden alle möglichen Technik-Artikel zum reduzierten Preis angeboten. Wer weiß, vielleicht ist ja auch eine PS4 Pro dabei?

Was haltet ihr von der neuen PS4-Pro-Aktion? Gibt es jemanden unter euch, der beim letzten Mal mitgemacht hat? So kurz vor Weihnachten ist es jedenfalls nicht verwunderlich, dass GameStop die Hand erneut ins Feuer legt, wenn sie mit ein paar Euros zurück zum Besitzer findet.