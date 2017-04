0 0

Los geht’s mit einer ganzen Woche rund um das Thema Games! Beim heutigen Opening-Summit der #gamesweekberlin könnt ihr ab 18:00 Uhr mit dabei sein: Den Twitch-Stream live aus der STATION-Berlin findet ihr HIER. Moderiert wird das Kick-Off Event von Lina van de Mars.

Neben politischen Grußworten von Dirk Wiese (Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie) richten sich bei der Eröffnung u.a. Niklas Fegraeus (Lead-Designer bei DICE), Felix Falk (BIU) und Luke Crane (Kickstarter) ans Publikum. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom Berliner Kneipenchor.

Im Rahmen der #gamesweekberlin finden bis einschließlich kommenden Sonntag insgesamt zehn Events statt – nicht nur für internationale Fachbesucher, sondern auch für Gamer. Wer von euch in Berlin oder Umgebung wohnt, kann etwa auf dem Making Games Festival bekannte Entwickler treffen (z.B. die Macher von Call of Duty), über 30 noch nicht veröffentlichte Indie-Games antesten oder erste Branchen-Einblicke erhalten und sich über Ausbildungsplätze in der Spieleindustrie informieren.

Highlights für Spielefans

Weitere Highlights für alle Spielefans sind in den kommenden Tagen die Womenize!-Workshops, das Gamefest, die Ausstellung von A MAZE. / Berlin und Game Cinema. Termindetails und weitere Infos zu diesen Events findet ihr über die hinterlegten Links sowie auf der offiziellen Website der #gamesweekberlin.