Die Nominierungen für die allerersten Steam Awards sind da! Und es gibt manch Überraschung.

Satte 15 Millionen Nominierungen sind im November über bei Valve eingetrudelt. Ganz klar: die Steam Awards sind heiß! Und nun hat das Unternehmen die Meistnominierungen in der jeweiligen Kategorie ermittelt.

Die Nominierten

Die "Test der Zeit"-Auszeichnung: Diese Auszeichnung ist für ein Spiel, das heute noch genauso gut ist wie am ersten Tag, an dem ihr es entdeckt habt. Neuere Spiele mag es gerne geben, aber an sich ist das egal...denn ihr werdet immer zu diesem einen Spiel zurückfinden.

Age of Empires II HD

The Elder Scrolls V: Skyrim

Sid Meier’s Civilization V

Team Fortress 2

Terraria

Die "Ich weine nicht, ich hab' nur was im Auge"-Auszeichnung: Spiele sind prima. Aber Spiele können manchmal darüber hinauswachsen und euch auf eine Art und Weise verzaubern, wie ihr es nicht erwartet hätten. Diese Auszeichnung kürt jene Spiele, die euch emotional überrumpelt haben. Ihr hättet nicht erwartet, in Tränen auszubrechen. Das war ganz und gar nicht euer Plan. Aber dennoch geschah es.

Life Is Strange

To the Moon

This War of Mine

Undertale

The Walking Dead

Die "Nur noch 5 Minuten länger"-Auszeichnung: Morgen müsst ihr früh raus. Ihr müsstet jetzt unbedingt schlafen gehen, aber nur noch eine klitzekleine Angelegenheit in diesem Spiel erledigen. Nur noch etwas länger. Momentchen noch. Was? Es ist schon 2:30 Uhr? Diese Auszeichnung kürt jene Spiele, die euch sprichwörtlich den Schlaf rauben.

Counter-Strike: Global Offensive

Rocket League

Sid Meier’s Civilization VI

Fallout 4

Terraria

Die "Boaaaahhhh Alter!"-Auszeichnung: Bei manchen Spielen verzieht ihr das Gesicht. Vielleicht war es nur ein unerwarteter Handlungswechsel. Vielleicht auch nur euer gerade entfernter Weisheitszahn. Wie dem auch sei, dieses Spiel IST EINFACH FANTASTISCH.

Bioshock Infinite

DOOM

Grand Theft Auto V

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

The Witcher 3: Wild Hunt

Die "Schurke, der unbedingt eine Umarmung braucht"-Auszeichnung: Manche Leute brauchen schlicht eine Umarmung.

Borderlands 2

Dead by Daylight

Far Cry 3

Far Cry 4

Portal 2

Die "Spiel-im-Spiel"-Auszeichnung: Überraschungseier. Erdnussbuttertörtchen. Marmelade-Berliner. Alles großartige Dinge mit großartiger Füllung. Wie ein Hühnchen im Enten-Gänsemantel kürt diese Auszeichnung die besten Mini-Spiele, die sich in anderen Spielen verbergen.

Garry’s Mod

Grand Theft Auto V

The Stanley Parable

Tabletop Simulator

The Witcher 3: Wild Hunt

Die "Ich fand das Spiel schon cool, bevor es eine Auszeichnung gewonnen hat"-Auszeichnung: Dieser Titel wurde nicht stark vermarktet, aber ihr habt ihn gefunden und finden ihn klasse. Dann habt ihr euren Freunden davon erzählt und die haben das Spiel auch gemocht. Und jetzt könnte dieses kleine Spiel sogar eine Auszeichnung erhalten... aber immer daran denken: Ihr habt das Spiel natürlich zuerst entdeckt.

Euro Truck Simulator 2

Paladins

Starbound

Stardew Valley

Unturned

Die "Beste Verwendung eines Bauernhoftiers" Auszeichnung: Tiere sind cool und fast alle Spiele sind besser wenn sie Tiere beinhalten. Dieses Spiel war aber das beste mit einem Bauernhoftier.

ARK: Survival Evolved

Blood and Bacon

Farming Simulator 17

Goat Simulator

Stardew Valley

Die "Wir haben nicht an alles gedacht"-Auszeichnung: (Name noch nicht vom Auswahlkomitee festgelegt) - Es gibt mindestens so viele tolle Ideen für Auszeichnungen wie es Spiele gibt. Deshalb haben wir das Steam-Awards-Nominierungskomitee damit beauftragt, sich eine eigene Kategorie und Kandidaten einfallen zu lassen. Die erfahrensten Mitglieder des Auswahlkomitees werden die Vorschläge durchgehen und eine komplett neue Kategorie basierend auf dem erhaltenen Feedback erstellen.

Und basierend auf den Vorschlägen hat Valve gleich vier neue Kategorien eingeführt:

Die "Boom-Boom"-Auszeichnung: Mal ganz im Ernst: Explosionen sind verdammt geil. In Blockbuster-Streifen sind sie atemberaubend. Auf einer Feier mit Feuerwerk sind sie wunderschön. Und wenn sie hinter einem Bullen losgehen, der eine Sonnenbrille aufsetzt, sind sie nicht minder großartig. Diese Spiele verstehen die hohe Kunst der Detonationen.

BroForce

DOOM

Just Cause 3

Keep Talking and Nobody Explodes

Kerbal Space Program

Die Hassliebe-Auszeichnung: "Spiele sollten Spaß machen!" ... oh, du liebliches, naives Kind. Spiele können mehr sein als nur Spaß. Sie können Herausforderungen sein, die Perfektion verlangen. Diese Spiele sind folternde Spießrutenläufe, die euch an euren Fähigkeiten zweifeln lassen, euch entweder über euch hinauswachsen oder euch brechen lassen. Ihr werdet Familienmitglieder wecken, wenn ihr schreit. Worte werden aus euren Mündern dringen, die eure Mütter die Schamesröte ins Gesicht treiben. Eure Freunde werden euch fragen, 'Warum spielst du etwas, das dich so aufregt?' - Und ihr werdet ihnen mit stählernen Augen ins Gesicht blicken und sagen: 'Weil ich es liebe'.

Dark Souls III

Darkest Dungeon

Dota 2

Geometry Dash

Super Meat Boy

Die "Sich zurücklehnen und entspannen"-Auszeichnung: Habt ihr die Beschreibung zur Hassliebe-Auszeichnung gelesen? Das hier ist das komplette Gegenteil davon.

ABZU

Cities Skylines

Euro Truck Simulator 2

Mini Metro

Viridi

Die "Besser mit Freunden"-Auszeichnung: Es gibt Spiele da draußen, die nicht dieselben sind, wenn ihr sie alleine spielt. Vielleicht braucht ihr einen Freund, der euch den Rücken freihält. Vielleicht braucht ihr aber auch einen Freund, der euch einen Dolch in den Rücken stößt. Wie dem auch sei, die pure Freude erwartet jene, die Freunde um sich versammeln, um diese Spiele zu spielen.- Don’t Starve Together

- Gang Beasts

- Golf With Your Friends

- Left 4 Dead 2

- Magicka



Wie die Wahl abläuft

Nun das Wichtigste zur eigentlich Wahl: Vom 22. Dezember bis zum 30. Dezember wird Valve jeden Tag ab 19 Uhr eine neue Kategorie für rund 24 Stunden freischalten, damit ihr eurem persönlichen Favoriten eure Stimme geben könnt. Die vier Community-Kategorien werden gemeinsam am 30. Dezember freigeschaltet. Die Gewinner werden dann am Neujahrstag, 1. Januar 2017, bekannt gegeben.

Wie sieht es bei euch aus? Sind eure Favoriten dabei?