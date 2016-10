0 0

Horror-Fans müssen jetzt stark sein. Friday the 13th: The Game wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Das einstige Kickstarter-Projekt wurde von den Machern auf das Frühjahr 2017 verschoben. Doch dafür sollen deutlich mehr Inhalte im fertigen Produkt landen. Unter anderem versprechen die Entwickler einen Singleplayer-Modus.

„Friday the 13th: The Game ist ein Multiplayer-Erlebnis, an dem wir bis heute für euch arbeiten.“ schreiben die Entwickler von Gun Media auf Kickstarter. „Aber wir können nun verraten, dass wir auch einen Singleplayer einfügen, in dem ihr gegen KI-Gegner antreten könnt. Wir haben auf euch gehört: Ihr wollt offline spielen und einen Singleplayer. Also haben wir eine Möglichkeit gefunden, dieses Feature anhand unserer finanziellen Mittel und der notigen Zeit einzufügen.“

Mehr Inhalte für den Multiplayer

„Während das Hinzufügen eines Singleplayers ein größeres Spiel für alle bringt, bedeutet dies auch, dass wir Friday the 13th: The Game verschieben müssen. Statt im Herbst 2016 auf den Markt zu kommen, wird es nun das Frühjahr 2017. In dieser Zeit fokussieren wir uns auf die Singleplayer-Erfahrung, während wir gleichzeitig den Multiplayer mit zusätzlichen Inhalten versorgen.“

Dazu zählt unter anderem eine neue Map, die Friday 13th: The Game zum Launch bekommt. Unterstützer der Kickstarter-Kampagne haben dennoch schon in diesem Jahr die Chance, das Ganze zu spielen. Denn die Beta soll noch im Herbst starten. Jeder Backer erhält vier zusätzliche Keys, damit er mit seinen Freunden spielen kann.



