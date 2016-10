Forza Horizon 3 - Upgrades: Worauf ihr achten solltet

Ihr könnt bei Forza Horizon 3 wild an euren Autos herumdoktern, oder euch vorher unseren Guide zu Gemüte führen. In diesem zeigen wir euch nämlich, worauf ihr bei den Upgrades achten müsst. Solche Verbesserungen helfen nicht immer euren Fahrzeugen. Im Gegenteil: Sie können ihnen sogar schaden. Wie das? Ihr erfahrt es in Folgendem.

Forza Horizon 3 - E3 2016 Trailer

Zum Beispiel ist es möglich, dass ihr die Aerodynamik eures Autos, durch falsches Tuning zerstört. Optik ist zwar wichtig, aber Bodykits können den Wagen durchaus schwerer machen. Zudem ist es wichtig, dass die Upgrades ausgewogen sind. Könnt ihr euren Wagen von C599 auf B600 verbessern, dann ist es für euch kein Gewinn. Ihr erhaltet neue Events, auf denen euer Wagen schwach ist.

Forza Horizon 3 – Upgrades und Tuning

Beachtet ihr die oben genannten Hinweise, sollte alles gut laufen. Achtet einfach immer darauf, dass ihr den Klassenwechsel ordentlich durchführt und das Fahrzeug nicht übertuned. Als nächstes wollen wir euch noch einige Tipps zu einzelnen Upgrades geben. Auf diese Weise könnt ihr euren praktischen Wagen mit wenigen Credits verbessern und nebenbei noch für den Traumschlitten sparen.