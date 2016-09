Forza Horizon 3 - Scheunenfunde: So findet ihr alle 15 Klassiker

Forza Horizon 3 enthält insgesamt 15 Scheunenfunde und in unserem Guide werden wir euch zeigen, wo ihr alle dieser Klassiker finden werdet. Alle Fans von Oldtimern also aufgepasst. Schaltet das Radio ein wählt ein paar Events aus und auf geht es zu den Fundorten der 15 Scheunenfunde bei Forza Horizon 3.

Die Action in Forza Horizon 3 spielt sich auf einer großen Karte in Australien ab und dank dieser überwältigenden Größe des Gebietes, gibt es dieses Mal gleich 15 Scheunenfunde. Die Klassiker, die sich dahinter verbergen, sind auch nicht zu unterschätzen, denn optisch hauen sie um. Nicht alle dieser Autos sind so überzeugend und eine Überraschung erwartet euch darunter. Doch schaut euch die Scheunenfunde und ihre Fundorte einfach in unserer Bildstrecke unter dem Text an.

Forza Horizon 3 – Liste der Scheunenfunde

Damit ihr die Scheunenfunde entdecken könnt, müsst ihr ganz einfach Events abschließen und die Menge eurer Festival-Fans muss steigen. Sobald ihr damit einen Meilenstein erreicht, werdet ihr den Scheunenfund nicht verpassen, denn euer Radio wird euch immer darauf hinweisen. Danach zeigt euch ein lila Kreis auf der Map, wo ungefähr sich der Fundort befindet. Fahrt also dorthin, startet den Drohnen-Modus und fliegt über den markierten Bereich, während ihr Ausschau nach den Scheunenfunden haltet. Dank der Drohne wird das Ganze in Forza Horizon 3 etwas einfacher. Die folgende Liste nennt euch alle Scheunenfunde, damit ihr wisst, worauf ihr euch freuen könnt. Die Bilderstrecke darunter zeigt euch, wo ihr die Klassiker finden werdet.

Dodge Charger Daytona Hemi Ferrari 166MM Barchetta Ferrari Dino 246 GT Ford Super Deluxe Station Wagon Ford XB Falcon GT Holden 50-2106 FX UTE Holden HQ Monaro GTS 350 Holden Sandman HQ Panel Van Jaguar MK II 3.8 Lamborghini LM 002 Maserati A6GCS Pininfarina Berlinetta Meyers Manx Nissan Skyline GT-R V-Spec Reliant Supervan III Toyota FJ40

Habt ihr euren Scheunenfund entdeckt, dann müsst ihr nur noch 2 bis 3 Events machen und kurze Zeit später sagt euch euer Radio, dass der entdeckte Klassiker restauriert wurde. Also ab zur Garage und viel Spaß beim Bestaunen und Fahren. Wie findet ihr die Auswahl an Scheunenfunden in Forza Horizon 3? Hättet ihr euch lieber andere Klassiker gewünscht?