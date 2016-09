Forza Horizon 3 - Demo für die Xbox One: PC-Spieler haben noch Rot

Wer nicht mehr länger warten will, bis Forza Horizon 3 am 27. September 2016 erscheint, der kann bereits jetzt schon seinen Motor heiß fahren, denn Forza Horizon 3 hat nun die Demo zum Rennspiel veröffentlicht. Was euch in der Demo erwartet, wie groß der Download ist und was ihr sonst noch wissen müsst, das erfahrt ihr in diesem Guide.

Forza Horizon 3 - E3 2016 Trailer

Wenn ihr euch die Demo nicht entgehen lassen wollt, dann checkt doch schon mal die Systemanforderungen zu Forza Horizon 3 ab. Obwohl – Moment mal – PC-Spieler können sich hierfür auch noch ein wenig Zeit lassen, denn von der Demo können bisher leider nur Xbox One-Spieler profitieren. Der Community-Manager von Forza Motorsport, Brian Ekberg, gab jetzt bekannt, dass die PC-Demo tatsächlich erst nach Release von Forza Horizon 3 erscheinen soll. PC-Spieler werden jedoch mit einem kleinen Leckerli vertröstet.

Forza Horizon 3 – Demo für Xbox One und ein trauriges Nichts für PC-Gamer

Am 27. September 2016 erscheint der Xbox-Play-Anywhere-Titel „Forza Horizon 3“ offiziell für die Xbox One und den Windows-PC. Seit dem 13. September 2016 können sich nun Fans in vorfreudiger Erwartung auf das schnelle Rennspiel an der Demo beglücken. Doch nicht so die PC-Spieler. Sie werden leider enttäuscht, erhalten als Trostpflaster jedoch die Möglichkeit, Forza Motorsport 6: Apex herunterzuladen und zu spielen. Hierbei handelt es sich um die Free-2-PlayVariante des Simulators. Dieses Rennspiel ist 2015 exklusiv für die Xbox One erschienen und beinhaltet über 450 Fahrzeuge.

Dennoch: Für die Xbox One ist die Demo von Forza Horizon 3 nun aber erhältlich. Ihr könnt sie euch kostenlos über den Microsoft Store herunterladen und gleich losrasen...naja, sofort nachdem ihr die 18,34 GB Download hinter euch gebracht habt.

Inhalte der Forza-Horizon-3-Demo

In der Vollversion von Forza Horizon 3 wird es weitläufige Karten geben. In der Demo dürft ihr natürlich schon einmal einen kleinen Teil Australiens auskundschaften und verschiedene Features des Spiels testen. Selbstverständlich dürfen auch Autos nicht fehlen. Aus verschiedenen Kategorien werden euch Wagen zur Verfügung stehen. Darunter sind Buggys, aber auch Supersportwagen, wie zum Beispiel:

Holden HSV GTS (2014)

BMW M4 Coupé (2014)

Chevrolet Baldwin Motorsports Monster Energy Trophy Truck (2015)

Lamborghini Centenario LP 770-4 (2016)

Ford Shelby GT350R (2016)

Fakt ist aber, dass euch später mehr als 350 Fahrzeuge bei Forza Horizon 3 erwarten. Ihr könnt euch in unserem Auto-Guide samt Bilderstrecke schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf diese Flitzer holen. Seid ihr Vorbesteller der Ultimate Edition. Dann dürft ihr übrigens die Vollversion schon eher, nämlich am 23. September 2016, spielen.



Wer als PC-Spieler trotzdem wissen will, wie sich Forza Horizon 3 so macht, der kann sich auf Twitch die wöchentlichen Streams vom „Forzamotorsport“ anschauen.