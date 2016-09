Forza Horizon 3 - Alle Trophäen und Erfolge einfahren: Überblick über die Achievements

Schmucke Autos, heiße Reifen, Events und krasse Rennstrecken: Das ist Forza Horizon 3, bei dem ihr mit eurem Fuß auf dem Gaspedal natürlich auch tolle Erfolge und Trophäen einfahren könnt. Lasst also die anderen Rennwagen hinter euch und schaut euch die Achievements samt Freischaltbedingungen in unserem Text an.

Forza Horizon 3 - E3 2016 Trailer

Wenn man sich die Erfolge bei Forza Horizon 3 so ansieht, dann wird euch die Kampagne des Autorennen-Simulators wieder als Rennfahrer zu tollen Events bringen, bei denen ihr euch beweisen müsst. Dabei landet ihr diesmal in einer doppelt so großen Welt, als beim Vorgänger und seid in einem Open-World-Szenario im heißen Australien unterwegs. In der Demo könnt ihr übrigens Forza Horizon 3 schon einmal austesten, bevor ihr euch die Vollversion kauft und wenn ihr noch unsicher seid, ob euer PC die langen Rennen mitmacht oder ob er auf der Strecke verdurstet, dann schaut euch doch gern unseren Guide zu den Systemanforderungen an.

Forza Horizon 3 – Achievements: Erfolge in schnellen Flitzern einfahren

Mit insgesamt 64 Erfolgen könnt ihr bei Forza Horizon 3 so einige Achievements freischalten und habt gut zu tun, wenn ihr Meisterschaften und Nachtduelle gewinnen sollt, Scheunenfunde entdecken müsst oder Upgrades durchführen müsst und euch bei Radiosendern engagiert.

Es gibt sogar Online ein paar Erfolge zu ergattern. Ihr könnt übrigens in der Koop-Kampagne mit bis zu 4 Spielern zusammen spielen.

Bisher haben die Microsoft Studios als Publisher von Forza Horizon nur den Gamerscore, aber noch nicht die Trophäen für die PlayStation 4 veröffentlicht. Sobald diese bekannt sind, werden wir sie hier nachtragen.

Wir wünschen viel Spaß beim Erfolge einfahren bei Forza Horizon 3 – Das sind alle Achievements samt Freischaltbedingungen und Gamerscore: