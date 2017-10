So ein Fortnite: Battle Royale kann ganz schön Laune machen. Zumindest, wenn ihr wisst, wo ihr abspringen müsst, um einen perfekten Start zu landen. Sucht ihr euch das falsche Areal aus, war es das mit dem epischen Sieg. Wir zeigen euch also, an welchen Orten die Wahrscheinlichkeit besonders groß ist, um an Loot zu kommen und keinen Abschuss zu kassieren.

Wir opfern uns für euch, um die Map zu studieren. Seht im Video unsere schönsten und bescheuertsten Tode:



Fortnite - Battle Royale - Fails (Teil 1) 4 weitere Videos

Es bringt euch nichts, in die stark bebauten Gebiete zu springen, in der Hoffnung auf gutes Loot, nur um dann sofort vor die Flinte eines Gegners zu laufen, weil ein Großteil der Spieler die gleiche Idee hatte. Sucht euch euer Areal also mit Bedacht aus. Damit ihr mit der perfekten Strategie ins Fortnite Battle Royale startet, haben wir für euch alle Bereiche abgesucht.

Abspringen, looten, losballern - aber richtig

In den bebauten Gebieten der Karte von Fortnite: Battle Royale ist die Wahrscheinlichkeit natürlich erhöht, abgeschossen zu werden. Dreht ihr den Spieß um und wartet vor Gebäuden, die viele Kisten und Objekte besitzen, könnt ihr somit auch Jagd auf nichtsahnende Looter machen. Was ihr noch machen könnt, um im Kampf voran zu kommen, erfahrt ihr in unserem Tipps-Guide.

Dennoch kommt ihr nicht um die Suche nach nützlichen Objekten herum. Ob nun Waffen, Munition, Gebrauchsgegenstände wie Verbände und Fallen oder Ressourcen wie Holz und Metall - eure Umwelt hält es für euch parat. Ihr müsst nur wissen, wo ihr suchen müsst. In unserer Bilderstrecke gehen wir mit euch durch jeden Bereich der Battle Royale-Map und ihr erfahrt, wie eure Chancen stehen, wenn ihr hier abspringt:



Vor- und Nachteile der Absprungorte Bilderstrecke starten (13 Bilder)

In welchem Bereich landet ihr bevorzugt und warum? Springt ihr schon früh aus dem Battle-Bus, um der Musik zu entkommen und schnellstmöglich eine Waffe in der Hand zu halten? Oder wartet ihr strategisch und sucht euch ein ruhiges Plätzchen, von wo aus ihr euren Sniper-Turm errichten könnt? Wir warten gespannt auf eure Berichte in den Kommentaren!