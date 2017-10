Fortnite: Battle Royale - Goldene Kisten und den besten Loot finden

Im Battle Royale von Fortnite gibt es eigentlich überall Loot. Ihr braucht euch einfach nur umzuschauen. Den besten Loot findet ihr allerdings in den goldenen Kisten. Wenn ihr in der Nähe seid, hört ihr auch einen Sound – es hört sich an, als würde etwas glänzen und genau das tut es. Wir haben für euch einige Fundorte der goldenen Kisten zusammengetragen.

Diese Kisten bieten euch nicht nur die besten Waffen für Battle Royale, sondern auch Heilung. Ihr findet hier nicht nur Bandagen. Manchmal liefern euch die goldenen Kisten auch ganze Heilpakete, mit denen ihr eure Gesundheit auf 100 erhöhen könnt.

Wichtig! Nicht immer spawnen alle möglichen Kisten an den vorgegebenen Orten. Die Fundorte sind zwar fest, doch es kann sein, dass die eine oder andere Kiste einfach gar nicht auftaucht. Versucht es dann einfach in der nächsten Runde.

Goldene Kisten über Wailing Woods

Bei G2 auf der Map findet ihr einige goldene Kisten. Sie sind nahe bei den Wailing Woods. Das Bild zeigt euch, an welcher Stelle ihr landen müsst, um zu den Fundorten zu gelangen. Hier gibt es mehrere Häuser und auch einen Van, bei denen ihr die Chests finden könnt. Rund zehn Stück könnt ihr hier ergattern. Folgende Stellen solltet ihr dafür untersuchen.

Seid ihr die Stellen abgelaufen, dann habt ihr in kurzer Zeit sehr viele leuchtende Truhen mit tollem Loot gefarmt.

Goldene Kisten beim Pizza-Restaurant

Wenn ihr links von den Wailing Woods landet, findet ihr das Haus, mit einer Pizza auf dem Dach. Hier in der Nähe gibt es ebenfalls tollen Loot aus den Kisten. Das Bild zeigt euch, wo dieses Restaurant auf der Karte zu finden ist. Wenn ihr durch die Vordertür hineingeht, werdet ihr hinter dem Tresen den ersten Spawnpunkt für eine Truhe finden.

Durchsucht dieses Haus weiter und ihr werdet oben möglicherweise eine weitere Chest finden. Doch das ist nicht das Geheimnis. Die folgende Bilderstrecke führt euch Schritt für Schritt zu den Kisten in einem GEHEIMRAUM in der Nähe. Hier gibt es oft legendären Loot.



Kisten im geheimen Raum beim Pizza-Restaurant

Habt ihr euch die Schätze geschnappt, dann geht es noch weiter in dieser Gegend. Lauft wieder zurück in Richtung Pizza-Restaurant und dann biegt nach NE ab. Ihr seht von weitem eine Holzbrücke. Auf dem Bild seht ihr den Eingang in den Innenbereich der Brücke. Baut euch einfach eine Treppe und holt euch die darin verborgene Truhe.



In dieser Brücke findet ihr noch eine goldene Truhe.

Wenn ihr unter der Brücke hindurchlauft und den Weg nach links folgt, seht ihr einen Hügel mit einem Bus drauf (vom Weg aus N30). Links neben dem Hügel seht ihr die zwei Häuser, die wir euch im Abschnitt oben vorgestellt haben (das weiße und das grüne mit dem Kellerzugang außen). Ihr seht, all diese Kisten könnt ihr auch mit einem Absprung looten .

. Direkt hinter dem Hügel findet ihr einen Baum, an dem manchmal bis zu drei goldene Kisten spawnen. Meistens ist es jedoch eine. Dennoch solltet ihr sie unbedingt mitnehmen. Seid ihr beim Pizza-Restaurant gelandet, dann folgt rückwärts der Kisten-Strecke, die wir im ersten Abschnitt oben beschrieben haben.



Sucht unbedingt diesen Baum auf, um bis zu drei Chests zu bekommen.

Das sind alle goldenen Kisten, die wir im Nordosten finden konnten. Wenn ihr weitere Truhen gefunden habt, die wir übersehen haben, dann hinterlasst uns gerne Kommentare. Wir werden uns den Süden und den Westen der Karte auch noch genauer anschauen und die Fundorte der Truhen mit euch teilen.