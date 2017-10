Fortnite - Battle Royale: Die besten Waffen im Überblick

Mit dem kostenfreien Battle Royale-Modus von Fortnite fanden sich bereits zum Release Tausende Spieler in den Battle-Bussen ein und eröffneten die Jagd aufeinander. Während ihr zu Beginn froh seid, wenn ihr nicht mit der Spitzhacke in den Kampf ziehen müsst, werdet ihr schon bald aussortieren und sorgsamer eurer Inventar pflegen. Dabei solltet ihr vor allem Wert auf den Farbcode legen und einige munitionsgeladene Schätzchen auf eure Wunschliste setzen.

Fortnite Battle Royale ist weniger eine billige (beziehungsweise absolut kostenfreie) Kopie von PlayerUnknown's Battlegrounds, sondern hat viel mehr seine ganz eigenen Charme. Wenngleich die Entwickler von PUBG überhaupt nicht erfreut über die Veröffentlichung waren, fand Fortnite Battle Royale schnell Anklang und die Maps wurden gestürmt von kampfeswütigen Hobby-Schützen. Doch auf welche Waffen solltet ihr besonders setzen, wenn ihr siegreich aus dem Battle Royale kommen wollt? Wir erklären euch, was es mit dem Farbcode auf sich hat und womit ihr euch ausrüsten solltet.

Das Waffensystem im Battle Royale-Modus

Generell droppen die Pistolen und Gewehre zufällig und sind mit einem einheitlichen Farbcode versehen, der euch anzeigt, wie rar das Geschütz in euren Händen ist. Die Farbverteilung erfolgt dabei nach dem bekannten Prinzip:

Orange : Legendär

: Legendär Violett : Episch

: Episch Blau : Selten

: Selten Grün : Ungewöhnlich

: Ungewöhnlich Grau: Gewöhnlich

Die Inventarbedienung von Fortnite ist recht einfach, sodass ihr euch einfach durch euer Inventar scrollen und die jeweiligen Objekte auswählen könnt, die ihr nicht länger behalten wollt. So schafft ihr Platz für seltenere Waffen, die euch einen Vorteil bringen. Da ihr fünf Slots zur Auswahl habt, könnt ihr für jeden Kampf eine Waffe einpacken, sodass ihr nicht Gefahr lauft, mit einer Spitzhacke zu einem Pistolen-Gefecht zu kommen. Doch welche Waffe sollte dabei auf keinen Fall fehlen?

Die besten Waffen beim Battle Royale von Fortnite

Mit über 70 Waffen habt ihr beim Fortnite Battle Royale eine ganz schöne Auswahl. Bei den meisten Untergliederungen handelt es sich aber vor allem um Waffen des gleichen Typs, die unterschiedliche Einfärbungen haben. So hat eine graue halbautomatische Shotgun einen Schadenswert von knapp 100, in episch hat die Schrotflinte dann schon einen Wert von 111. Achtet also darauf, welchen Farbtyp ihr aufsammelt und checkt die Werte genau. Folgende Waffentypen könnt ihr bisher bei Fortnite Battle Royale von grau bis orange finden:

Sturmgewehr M16

Sturmgewehr SCAR

Halbautomatisches Gewehr

Sturmgewehr Scoped

Repetier-Scharfschützengewehr AWP

Halbautomatisches Scharfschützengewehr

Halbautomatische Schrotflinte

Repetier-Schrotflinte

Taktische Maschinenpistole

Maschinenpistole

Revolver

Halbautomatische Handfeuerwaffe

Raketenwerfer

Granatenwerfer

Seid ihr auf der Suche nach Waffen, solltet ihr in der Nähe von Gebäuden suchen, da sie sich meist darin oder drumherum befinden. Schaut auch auf den Dächern! Auch in Loot-Kisten könnt ihr fündig werden.

Da ihr keine Mods an den Waffen anbringen könnt, ist das Maschinengewehr bei Fortnite weniger effizient als beispielsweise bei PUBG, sobald man dort ein Visier anbringen kann. Setzt stattdessen auf eine Balance in eurer Ausstattung.

Die beste Kombination stellte sich bei uns aus Scharfschützengewehr und Shotgun heraus. Die meisten Gefechte finden bei Fortnite eher auf Distanz statt, sodass ihr mit einem legendären Sniper-Gewehr meist schon mit einem Schuss einen Kill landet, ohne euch selbst in Gefechtsnähe zu bringen. Sollte es doch mal dazu kommen, könnt ihr mit der Schrotflinte gut austeilen.

Natürlich könnt ihr auch auf Raketen- und Granatenwerfer setzen, aber die Munition für die großen Kaliber sind selten und Präzision ist dabei auch ein Fremdwort. Setzt lieber auf ein gut ausgebautes Fort oder eine erhöhte Position, von wo aus ihr mit eurem Scharfschützengewehr ansetzen könnt.