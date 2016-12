4 0

For Honor nimmt so langsam aber sicher Fahrt auf. Bis zum Release sind es nur noch wenige Monate. Deshalb gibt es schon jetzt den Kampagnen-Trailer zum Spiel, der euch mehr zur Story von For Honor verrät. Zudem steht der Termin für die geschlossene Beta-Phase fest, für die ihr euch noch anmelden könnt.

Die Beta von For Honor soll demnach im Januar an den Start gehen. Einen detaillierten Termin gibt es leider noch nicht. Jedoch könnt ihr euch schon auf der Seite zu For Honor für den Test anmelden. Damit bekommt ihr die Chance auf einen begehrten Platz unter den Testern. Der Trailer zu For Honor zeigt indes, wie der Krieg zwischen den drei Parteien ausbrechen wird und wie sie vielleicht gegen den gemeinsamen Feind antreten werden.

For Honor immer online

Erst kürzlich haben sich viele Spieler über For Honor aufgeregt. Denn die Entwickler bei Ubisoft haben bekanntgegeben, dass das Spiel eine permanente Internetverbindung benötigt. Selbst, wenn ihr nur die Kampagne spielen wollt, müsst ihr also online sein. Obwohl Internet heute Gang und Gebe ist, gefällt der Online-Zwang nur wenigen. Wie sich das auf das Erlebnis von For Honor auswirkt, sehen wir wohl erst am 14. Februar 2017, wenn das Spiel für PC, Xbox One und PS4 erscheint.



