Die erste geschlossene Beta-Phase von For Honor ist vorbei. Doch noch warten zahlreiche Wikinger, Ritter und Samurai in spe darauf, das Schlachtengetümmel auszuprobieren. Nun sind einige Hinweise auf den Termin der offenen Beta von For Honor aufgetaucht. Und so lange müsst ihr nicht mehr darauf warten.

Twitch-Prime-User haben nämlich eine E-Mail mit Promo zu For Honor erhalten. Darin wird auch aufgelistet, dass die offene Beta des Spiels vom 9. bis 12. Februar 2017 abgehalten werden soll. Damit endet die Testphase zwei Tage vor dem eigentlichen Release von For Honor. Vermutlich wird die Beta auf allen Plattformen an diesem Tag starten. Twitch-Prime-User erhalten zudem In-Game-Loot, einen zehntägigen Champion-Status sowie ein exklusives Emblem.

Die Beta-Taktik von Ubisoft

Diese Abfolge von geschlossener und offener Beta ist keine neue Erfindung für For Honor. Schon bei Rainbow Six Siege hatte Ubisoft diese Reihenfolge und die Nähe zum Release-Termin gewählt. Wie sich dies auf die Qualität des Spiels auswirkt, kann an dieser Stelle nur spekuliert werden. Zumindest haben die Entwickler nun Zeit, das Feedback aus der ersten Testphase umzusetzen, damit For Honor für alle User ein großer Spaß wird.



