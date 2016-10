4 0

Entwickler Ubisoft hat sich entschlossen, den Splitscreen-Modus für das Nahkampf-Multiplayerspiel For Honor ersatzlos abzuschaffen. Stephane Cardin, Produzent des For-Honor-Teams, erläuterte im Video zur Closed Alpha Recap genaueres zur Streichung des Modus: „Es war ein Feature, das wir geliebt haben. Aber wir mussten es aufgrund des Supports für den Online-Koop-Modus aufgeben.“

Dem Produzenten zufolge war es eine wichtige Entscheidung, den nun können alle Features auf Triple-A-Niveau überarbeitet werden. Online-Koop ist laut Cardin das Kernelement von For Honor, da es „zur Seele des Spiels passt“.

Anfang 2016 war der Splitscreen-Modus für For Honor noch im Gespräch

Im Jahr 2015 sagte Creative Director Jason Vandenberghe in einem Interview, der Splitscreen-Modus wäre das Schlüsselelement des Mittelalter-Multiplayers und im Februar 2016 gab John Parkes, Managing Director von Ubisoft Frankreich bekannt, alle Modi wären auch mit Splitscreen spielbar. Ob sich der Wegfall des Modus als vorteilhaft erweist, bleibt abzuwarten. For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für PS4, Xbox One und PC in der Standard-, Deluxe- und Gold-Edition.

Die Gold-Edition umfasst unter anderem den Season Pass, das Legacy-Battle-Pack mit drei exklusiven Helden-Outfits. Zudem wird eine Collector's Edition erhältlich sein. Diese enthält die Gold Edition, drei Helm-Modelle, den offiziellen Soundtrack und eine Lithographie. Weitere Infos sowie den Login zur Beta findet ihr auf der offiziellen For-Honor-Website.



Aktuellstes Video zu For Honor

