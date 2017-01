4 0

Es dauert noch ein paar Wochen bis For Honor in den Regalen steht. Doch nun ist der Season Pass samt einigen Inhalten schon geleakt worden. Aufgrund eines Fehlers im Ubisoft-Store landete ein Bild zu den Inhalten für For Honor im Netz. Obwohl das Ganze natürlich wieder offline genommen wurde, kursiert das Bild weiter im Internet.

Das Bild zu den Season-Pass-Inhalten für For Honor findet ihr unter dem Link. Dabei scheinen die Entwickler dem Vorbild von Rainbow Six Siege zu folgen. Denn mit dem Season Pass erhaltet ihr sechs zusätzliche Krieger nach dem Release bereits eine Woche bevor alle anderen damit durchstarten. Zudem werden normale Spieler wohl die erspielbare Währung für die neuen Krieger einsetzen müssen. Zudem bekommt ihr ein Emote, Lootboxen, ein Emblem und einen 30-tägigen Champion-Status (vermutlich XP-Boost), wenn ihr den Season Pass für For Honor holt.

Verschiedene Versionen von For Honor

Insgesamt wird es wohl drei Versionen von For Honor geben. In der Standard-Variante erhaltet ihr nur das Grundspiel. Die Deluxe-Edition beinhaltet das Deluxe-Pack mit Helmen, einer speziellen Exekutionsanimation, einem Emblem und einem 7-tägigen XP-Boost. Die Gold-Edition beinhaltet dann noch zusätzlich den Season Pass. Die Deluxe- und Standard-Edition von For Honor sind aktuell beide für 59,99 Euro im Ubisoft-Store zu haben. Für die Gold-Edition werden 89,99 Euro fällig.

Für einen genauen Überblick über die Versionen lest unseren Artikel: For Honor - Editionen und Vorbesteller-Boni: Ein Fest für Sammler.



