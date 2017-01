4 0

In der kommenden Woche startet die geschlossene Testphase von For Honor, bevor es dann im Februar für alle Spieler losgeht. Damit ihr euch schon jetzt auf die Beta vorbereiten könnt oder die Inhalte trotzdem zu sehen bekommt, wenn ihr keinen Platz unter den Teilnehmern bekommt, gibt es nun einen neuen Trailer zu For Honor.

Denn die Beta, die vom 26. bis 29. Januar läuft, schickt nicht nur stark abgespeckte Inhalte ins Rennen. Hier bekommt ihr gleich drei Spielmodi, neun verschiedene Klassen und sechs Karten, die euch während der Testphase von For Honor zur Verfügung stellen. Damit dürftet ihr schon einen guten Eindruck vom fertigen Spiel bekommen. Die Singleplayer-Kampagne, die von den Entwicklern immer wieder betont wird, wird es aber erst ins fertige Spiel schaffen.

Fraktionskriege in For Honor

Die Beta von For Honor wird außerdem den Konflikt zwischen den einzelnen Fraktionen hervorheben. Beim Anmelden für die Testphase müsst ihr euch entweder für Ritter, Samurai oder Wikinger entscheiden. Im Spiel selbst fechtet ihr dann Schlachten für eure Fraktion aus und erobert dadurch neue Gebiete auf der Weltkarte. Schafft ihr es, den Feind in For Honor zu dominieren?



