Ihr wart leider nicht bei der Alpha von Ubisofts For Honor dabei? Dann habt ihr offenbar etwas verpasst, wenn man sich diesen Gameplay-Clip so ansieht.

Auch wenn es zuletzt einen Dämpfer gab, als Ubisoft verkündete, den Splitscreen-Modus fallenzulassen, könnte das Schlachtengemälde For Honor zum nächsten Multiplayer-Hit für das französische Unternehmen werden: Allein die Alpha soll die bislang größte testphase in der Geschichte des Unternehmens gewesen sein.

Und die besten Momente daraus sind nun appetitlich angerichtet als Gameplay-Clip veröffentlicht worden.

Wer nun Lust bekommen hat, kann sich für die kommende Beta anmelden.

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für PS4, Xbox One und PC.

